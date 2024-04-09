Эвакуированных из Кульсары расселили в 17 пунктах в Актау

Более 18 тысяч человек эвакуировали на автотранспорте в Бейнеу после наводнения в Жылыойском районе Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

За время чрезвычайного положения из города Кульсары в Мангистау эвакуировано 18 391 человек. Ожидается, что количество эвакуированных в регион людей увеличится.

Также около 2 тысяч человек из Атырауской области расселились в школах и общежитиях Актау. В настоящее время жители Жылыойского района проживают в 17 пунктах города Актау.

Фото: Жанкелды Каржан / Kazinform

Их разместили в школах № 6, 8, 10, 14, 19, 21, 22, 23, 25, 29 и IT-школе-лицее, расположенной в 15 микрорайоне. В каждом из этих центров нашли приют от 60 до 100 человек.

Также для временного проживания гражданам были предоставлены студенческие общежития на 500 и 100 мест в центре области.

В школе 10 Актау поселились 85 эвакуированных из Кульсары. Сейчас им помогают волонтеры. Исполняющая обязанности директора школы Назира Сандибеккызы сообщила, что в ближайшие дни эвакуированным будут предоставлены места в отдельных комнатах.

Фото: Жанкелды Каржан / Kazinform

— В школу № 10 прибыло 84 человека. Из них около десяти человек ушли по домам. В общем, люди, эвакуированные из Кульсары, поступили к нам с утра. Волонтеры молодежного центра доставляют необходимые продукты. У нас в достатке постельных принадлежностей. Мы оказываем максимальную поддержку и помощь нашим соотечественникам, пострадавшим от паводков, — сказала Назира Сандибеккызы.

Ученик школы № 10 Буркитбай Амангельды, рассказал, что помогает людям вместе с одноклассниками в качестве волонтера.

Фото: Жанкелды Каржан / Kazinform

— Я учусь в этой школе в 10 классе. Мы помогаем людям, которых эвакуировали из-за наводнения в Атырауской области. Я считаю, что мы должны поддержать друг друга в такой момент. Вместе с одноклассниками мы помогали перетаскивать вещи. Я считаю, что это ответственное дело для нас, — делится волонтер.

Еще один эвакуационный пункт в Актау располагается в школе № 14. По словам директора школы, здесь также все стараются оказать максимальную поддержку людям, чьи дома затопило.

— 86 человек из Жылыойского района расположились в школе № 14. Им помогают волонтеры. В связи с этим стоит отметить, что у нас количество волонтеров достаточное. Молодые люди помогают тем, кто приехал из подтопленной зоны, перенося необходимые вещи, а также выполняя и другие задания, — рассказывает Амангуль Жылгелдиева, исполняющая обязанности директора школы.

Фото: Жанкелды Каржан / Kazinform

Во время чрезвычайной ситуации волонтеры помогают возводить юрты, ходят за продуктами в магазин и привозят лекарства из аптеки.

В Мангистаускую область было также эвакуировано 1 678 школьников из города Кульсары. Все эти дети уже зарегистрированы в образовательных организациях региона.

В их числе 374 ученика в городе Актау, 1 098 учеников в Бейнеу, 65 в городе Жанаозен, 38 в Каракия, 41 ученик в Мангистау, 53 в Мунайлы, 9 в Тупкараганском районе.

Фото: Жанкелды Каржан / Kazinform

— 7 апреля все учащиеся начали занятия. Ученики распределены по 52 школам. Из них 1 618 учащихся учатся дистанционно, 49 учатся в традиционном формате. Занятия по дистанционному обучению будут проводиться через ZOOM. В этом году онлайн-обучение будет проводиться с 8 по 12 апреля. Об изменениях будет сообщено дополнительно. Канцтовары и учебники учащимся розданы по мере их необходимости, — рассказали представители областного управления образования.

За состоянием эвакуированных в Актау жителей Кульсары следят в местном акимате, их безопасности уделяется особое внимание. Аким города Улыкбек Тналиев сообщил, что встретился с эвакуированными горожанами и ознакомился с их положением.

Фото: Жанкелды Каржан / Kazinform

— Сегодня мы все вместе должны помогать нашей стране и друг другу. В селах Боранкул, Бейнеу, Шетпе, Мунайлинском районе и городе Актау организованы специальные эвакуационные пункты. Свою помощь оказывают активные граждане, спонсоры и бизнесмены. Мы вместе с народом, — сказал Улыкбек Тналиев.

Следует отметить, что круглосуточно работает call-центр по вопросам эвакуированных из Атырауской области из-за наводнения.

Фото: Жанкелды Каржан / Kazinform

Контактные телефоны call-центра:

8 (7292) 33 65 04

+7 (775-10) 0-95-78

Также в связи с увеличением числа эвакуированных в центре региона намерены осуществлять мониторинг цен на продукты питания на рынках.

Зухра Бермаганбетова, главный специалист управления предпринимательства и сельского хозяйства города Актау отметила, что ежедневно проводится мониторинг цен на городских рынках и в других торговых местах.

Фото: Жанкелды Каржан / Kazinform

Также гуманитарную помощь в Мангистауской области и доставлена жителям Кульсары Бейнеуского района. Сбор гуманитарной помощи осуществляется в областном молодежном ресурсном центре. До сих пор гуманитарную помощь оказывали активисты местной сети, предприниматели, жители города и представители НПО, Посольства Азербайджана. На данный момент в центре работают более 20 волонтеров.

Фото: Жанкелды Каржан / Kazinform

Ранее сообщалось, что 12 тысяч человек эвакуировали из Кульсары.

Фото: Жанкелды Каржан / Kazinform

В город Кульсары Атырауской области начала поступать паводковая вода