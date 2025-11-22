Ограбление Лувра экранизируют

Как пишет газета The Hollywood Reporter, предполагается, что это будет документальный фильм, который покажет расследование ограбления и преследование преступников в режиме реального времени. Будет также исследоваться, куда могли попасть похищенные драгоценности — от черного рынка до алмазной торговли в Антверпене.

За проектом стоят американский режиссер Ар Джей Катлер и французский документалист Лоран Бузеро. Они уже работают над фильмом, который должен стать смесью тру-крайм и триллера и обещает показать работу следователей полиции. По словам создателей, в фильме также будут участвовать очевидцы, сотрудники музея и горожане.

Напомним, ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Грабители за семь минут похитили ювелирные украшения и драгоценности, которые оцениваются в 88 млн евро. Через неделю нескольких подозреваемых арестовали. После ограбления стало известно, что примерно в трети залов музея нет камер наблюдения, а имевшаяся сигнализация не сработала. Через месяц после ограбления двум бельгийцам снова удалось перехитрить службу безопасности Лувра.

Нападение на Лувр совершили мелкие преступники из неблагополучных районов Парижа, а не профессиональные грабители. Об этом заявила прокурор города Лор Бекко.

Ранее сообщалось, что Лувр установит 100 видеокамер до конца 2026 года.