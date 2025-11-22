РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:27, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ограбление Лувра экранизируют

    Американский режиссер планирует снять документальный фильм с элементами триллера, посвящённый одному из самых известных преступлений, связанному с Лувром, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    а
    Фото: lefigaro.fr

    Как пишет газета The Hollywood Reporter, предполагается, что это будет документальный фильм, который покажет расследование ограбления и преследование преступников в режиме реального времени. Будет также исследоваться, куда могли попасть похищенные драгоценности — от черного рынка до алмазной торговли в Антверпене.

    За проектом стоят американский режиссер Ар Джей Катлер и французский документалист Лоран Бузеро. Они уже работают над фильмом, который должен стать смесью тру-крайм и триллера и обещает показать работу следователей полиции. По словам создателей, в фильме также будут участвовать очевидцы, сотрудники музея и горожане.

    Напомним, ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Грабители за семь минут похитили ювелирные украшения и драгоценности, которые оцениваются в 88 млн евро. Через неделю нескольких подозреваемых арестовали. После ограбления стало известно, что примерно в трети залов музея нет камер наблюдения, а имевшаяся сигнализация не сработала. Через месяц после ограбления двум бельгийцам снова удалось перехитрить службу безопасности Лувра.

    Нападение на Лувр совершили мелкие преступники из неблагополучных районов Парижа, а не профессиональные грабители. Об этом заявила прокурор города Лор Бекко. 

    Ранее сообщалось, что Лувр установит 100 видеокамер до конца 2026 года. 

     

    Теги:
    Франция Париж Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают