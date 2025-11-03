РУ
    05:06, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ограбление Лувра устроили мелкие преступники из неблагополучных районов

    Нападение на Лувр совершили мелкие преступники из неблагополучных районов Парижа, а не профессиональные грабители. Об этом заявила прокурор города Лор Бекко, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.

    Ограбление в Лувре: что хранилось в галерее «Аполлон»
    Фото: X.com/@MuseeLouvre

    По словам прокурора Парижа, задержанные ранее имели судимости лишь за незначительные кражи. Их действия не соответствуют методам организованной преступности, что подтверждают многочисленные ошибки во время ограбления.

    — Это не совсем обычная преступная деятельность…, но это тот вид преступной деятельности, который мы обычно не связываем с высшими эшелонами организованной преступности, — отметила Бекко.

    Непрофессионализм грабителей подтверждается тем, что во время бегства они уронили самую ценную драгоценность — корону императрицы Евгении, изготовленную из золота и драгоценных камней.

    Также преступники оставили на месте происшествия инструменты с возможными следами ДНК.

    Напомним, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо грабителей проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять украшений. Среди них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1 354 бриллиантами, которую злоумышленники уронили при побеге. По оценке следствия, преступление совершили профессионалы, а общая стоимость похищенных драгоценностей составляет около €88 млн.

    Позже пятеро человек были арестованы следователями Бригады по борьбе с бандитизмом (BRB).

