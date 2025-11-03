Ограбление Лувра устроили мелкие преступники из неблагополучных районов
Нападение на Лувр совершили мелкие преступники из неблагополучных районов Парижа, а не профессиональные грабители. Об этом заявила прокурор города Лор Бекко, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.
По словам прокурора Парижа, задержанные ранее имели судимости лишь за незначительные кражи. Их действия не соответствуют методам организованной преступности, что подтверждают многочисленные ошибки во время ограбления.
— Это не совсем обычная преступная деятельность…, но это тот вид преступной деятельности, который мы обычно не связываем с высшими эшелонами организованной преступности, — отметила Бекко.
Непрофессионализм грабителей подтверждается тем, что во время бегства они уронили самую ценную драгоценность — корону императрицы Евгении, изготовленную из золота и драгоценных камней.
Также преступники оставили на месте происшествия инструменты с возможными следами ДНК.
Напомним, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо грабителей проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять украшений. Среди них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1 354 бриллиантами, которую злоумышленники уронили при побеге. По оценке следствия, преступление совершили профессионалы, а общая стоимость похищенных драгоценностей составляет около €88 млн.
Позже пятеро человек были арестованы следователями Бригады по борьбе с бандитизмом (BRB).