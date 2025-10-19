В Париже ограбили Лувр: украдены драгоценности Наполеона
Что именно было похищено, пока не сообщается. Администрация Лувра сообщила, что музей будет закрыт на весь день по «по исключительным причинам», передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.
Крупнейший французский музей Лувр подвергся ограблению. Как сообщила в соцсети Х министр культуры Франции Рашида Дати, инцидент произошел рано утром, пострадавших нет.
— Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полиции, — добавила она. Что именно было похищено, пока неизвестно.
Подробности о самом происшествии и о том, что именно было похищено, пока не раскрываются, но, по сообщениям французских СМИ, похищены девять предметов из ювелирной коллекции Наполеона и императрицы, в том числе ожерелье, брошь, тиара и другие украшения.
Сообщается, что музей был закрыт на весь день.
Напомним, что последняя реконструкция Лувра была проведена в 1980-х годах, именно тогда открыли знаменитую стеклянную пирамиду. Сегодня музей больше не соответствует международным стандартам, отмечают специалисты.