В Париже ограбили Лувр: украдены драгоценности Наполеона

Крупнейший французский музей Лувр подвергся ограблению. Как сообщила в соцсети Х министр культуры Франции Рашида Дати, инцидент произошел рано утром, пострадавших нет.

— Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полиции, — добавила она. Что именно было похищено, пока неизвестно.

Подробности о самом происшествии и о том, что именно было похищено, пока не раскрываются, но, по сообщениям французских СМИ, похищены девять предметов из ювелирной коллекции Наполеона и императрицы, в том числе ожерелье, брошь, тиара и другие украшения.

Сообщается, что музей был закрыт на весь день.

Напомним, что последняя реконструкция Лувра была проведена в 1980-х годах, именно тогда открыли знаменитую стеклянную пирамиду. Сегодня музей больше не соответствует международным стандартам, отмечают специалисты.