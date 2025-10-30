Ограбление Лувра: пятеро человек задержаны, драгоценности еще не найдены

Ранее на прошлой неделе еще двое задержанных в краже драгоценностей из Лувра частично признали свою вину. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беккюо на первой пресс-конференции с момента ограбления в среду.

По ее словам, речь идет о ключевых подозреваемых по делу — мужчинах, которые пробрались в здание музея с помощью подъемника через разбитое окно. У следствия нет «никаких сомнений», что именно они совершили преступления, отметила прокурор. Драгоценности найти все еще не удалось, добавило Международное радио Франции.

Как заявила Лор Беккюо, один из подозреваемых — 34-летний гражданин Алжира, проживающий в Обервилье, северном пригороде Парижа. Ранее он уже был признан виновным в краже и серьезных нарушениях правил дорожного движения. По собственным словам, подозреваемый работал курьером. Его задержали в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке улететь в Алжир без обратного билета во Францию.

Второй подозреваемый — 39-летний мужчина, который родился и живет в Обервилье. Он заявил, что нелегально работает водителем такси. Его задержали около своего дома. До ограбления Лувра его уже обвиняли в нескольких кражах с отягчающими обстоятельствами — в том числе банкомата.

— На данный момент драгоценности еще не находятся в нашем распоряжении, — заявила прокурор. — Я все еще надеюсь, что они будут найдены и возвращены Лувру и, в более широком смысле, всей нации.

Прокурор также сказала, что украденные драгоценности «еще не поздно вернуть», а те, кто их купит, автоматически становятся виновными в преступлении.

Как именно удалось вычислить подозреваемых, неясно. Однако на месте событий они оставили свои ДНК. После ограбления воры пытались поджечь подъемник, которым они воспользовались, однако не успели сделать этого. Полиция прибыла на место через несколько минут после того, как воры скрылись с места преступления.

На этом этапе, отметила прокурор, нет доказательств, что грабителям помогали сотрудники музея, как об этом ранее заявляли СМИ.

Она также подтвердила, что один из экспонатов — корона императрицы Евгении — получила серьезные повреждения. Ее грабители бросили во время бегства неподалеку от музея. Ее реставрация будет «затруднена», сказала прокурор.