Очередной скандал произошел с системой безопасности Лувра

Телеканал BMFTV сообщает, что нарушители порядка разместили собственный портрет в зале, где выставлена знаменитая «Мона Лиза».

Пранкеров зовут «Нил» и «Сенн», они известны своими провокационными розыгрышами в соцсетях. Прибыв в музей как обычные посетители, они пронесли через контроль свой «экспонат». Для этого они использовали специально изготовленную рамку из Lego, которую можно было легко собрать и разобрать.

В Зале государств, где висит творение Леонардо да Винчи, пранкеры осуществили свой план. Они повесили собственную картину среди полотен венецианских мастеров XVI века. После этого они спокойно покинули музей, сделав несколько фотографий на память.

Belgian TikTokers Mock Louvre Security by Hanging Their Own “Masterpiece” Beside the Mona Lisa



Belgian TikTok creators mocked the Louvre’s security by secretly hanging their own “masterpiece” next to Leonardo da Vinci’s Mona Lisa.



Before entering the museum, the pranksters… pic.twitter.com/8VV0xuQviB — Russian Market (@runews) November 17, 2025

На следующий день стало известно, что их фото все еще радует посетителей Лувра.

О задержании подозреваемых в ограблении Лувра читайте здесь.