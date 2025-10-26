Ограбление Лувра: в Париже задержали двоих подозреваемых

Как сообщает газета Le Figaro, один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира. Второй подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени. Утверждается, что он планировал бежать в Мали. В то же время восемь драгоценных объектов, похищенных из музея, как и двое других подозреваемых по данному делу, пока не найдены, уточняет издание.

Обоим подозреваемым около 30 лет.

Отмечается, что ранее они попадали в поле зрения правоохранительных органов, однако не уточняется в связи с какими преступлениями. Сейчас им предъявлены обвинения в «ограблении в составе преступной группы» и «участии в преступном сообществе с целью совершения преступления». Их содержание под стражей продлено до 96 часов вместо стандартных 48 часов.

Напомним, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо грабителей проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять украшений. Среди них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1 354 бриллиантами, которую злоумышленники уронили при побеге. По оценке следствия, преступление совершили профессионалы, а общая стоимость похищенных драгоценностей составляет около €88 млн.

Директор Лувра Лоранс де Кар признала недостатки в системе наружного наблюдения музея и объявила о ряде новых мер безопасности. Она также признала ошибки и подала прошение об отставке. После происшествия драгоценности из Лувра временно перевезли в хранилище Банка Франции.

