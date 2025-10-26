Ограбление Лувра: в Париже задержали двоих подозреваемых
Полиция задержала 25 октября вечером двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает газета Le Figaro, один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира. Второй подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени. Утверждается, что он планировал бежать в Мали. В то же время восемь драгоценных объектов, похищенных из музея, как и двое других подозреваемых по данному делу, пока не найдены, уточняет издание.
Обоим подозреваемым около 30 лет.
Отмечается, что ранее они попадали в поле зрения правоохранительных органов, однако не уточняется в связи с какими преступлениями. Сейчас им предъявлены обвинения в «ограблении в составе преступной группы» и «участии в преступном сообществе с целью совершения преступления». Их содержание под стражей продлено до 96 часов вместо стандартных 48 часов.
Напомним, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо грабителей проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять украшений. Среди них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1 354 бриллиантами, которую злоумышленники уронили при побеге. По оценке следствия, преступление совершили профессионалы, а общая стоимость похищенных драгоценностей составляет около €88 млн.
Директор Лувра Лоранс де Кар признала недостатки в системе наружного наблюдения музея и объявила о ряде новых мер безопасности. Она также признала ошибки и подала прошение об отставке. После происшествия драгоценности из Лувра временно перевезли в хранилище Банка Франции.
Мы также писали о том, что Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра королевские сокровища.