Ограбление в Лувре: директор признала ошибки и подала прошение об отставке

Выступая перед французским Сенатом Лоранс де Кар заявила, что камер видеонаблюдения в музее недостаточно и что кража ювелирных украшений в воскресенье выявила несколько «слабых мест».

— Мы переживаем ужасный провал в Лувре, за который я беру на себя свою долю ответственности», — сказала она, добавив, что подала прошение об отставке, но министр культуры отклонил это прошение.

Директор сообщила о ряде мер по повышению безопасности, включая усиление защиты периметра с помощью противотранспортных заграждений, расширение и модернизацию системы наблюдения по всему музейному комплексу и обращение к министерству внутренних дел с просьбой создать полицейский участок внутри музея.

Она выступила в защиту существующего плана безопасности музея стоимостью 80 миллионов евро, отвергая недавний доклад, в котором говорилось о «постоянных задержках» в реализации плана.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ускорить повышение безопасности Лувра во время заседания правительства в среду.

Напомним, на прошлой неделе четверо неизвестных похитили восемь бесценных драгоценностей, стоимость которых, по оценкам следователей, составляет 88 млн из двух витрин в галерее Аполлона знаменитого музея.

Позже выяснилось, что счетная палата Франции предупреждала о слабых мерах безопасности в Лувре.

