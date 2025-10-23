РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:50, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ограбление в Лувре: директор признала ошибки и подала прошение об отставке

    Директор Лувра Лоранс де Кар в среду признала недостатки в системе наружного наблюдения музея и объявила о ряде новых мер безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Ограбление в Лувре: директор признала ошибки и подала прошение об отставке
    Фото: lejournaldugrandparis.fr

    Выступая перед французским Сенатом Лоранс де Кар заявила, что камер видеонаблюдения в музее недостаточно и что кража ювелирных украшений в воскресенье выявила несколько «слабых мест».

    — Мы переживаем ужасный провал в Лувре, за который я беру на себя свою долю ответственности», — сказала она, добавив, что подала прошение об отставке, но министр культуры отклонил это прошение.

    Директор сообщила о ряде мер по повышению безопасности, включая усиление защиты периметра с помощью противотранспортных заграждений, расширение и модернизацию системы наблюдения по всему музейному комплексу и обращение к министерству внутренних дел с просьбой создать полицейский участок внутри музея.

    Она выступила в защиту существующего плана безопасности музея стоимостью 80 миллионов евро, отвергая недавний доклад, в котором говорилось о «постоянных задержках» в реализации плана.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ускорить повышение безопасности Лувра во время заседания правительства в среду.

    Напомним, на прошлой неделе четверо неизвестных похитили восемь бесценных драгоценностей, стоимость которых, по оценкам следователей, составляет 88 млн из двух витрин в галерее Аполлона знаменитого музея.

    Позже выяснилось, что счетная палата Франции предупреждала о слабых мерах безопасности в Лувре.

    Мы также писали о том, что Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра королевские сокровища. 

