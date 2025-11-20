Лувр установит 100 видеокамер до конца 2026 года
Выступая в Национальной ассамблее директор французского музея Лоранс де Кар сообщила, что камеры наблюдения будут установлены до конца 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на ВВС.
Как передает французский канал BFM, установка камер является частью программы усиления безопасности из 20 мер, которую анонсировало руководство Лувра после ограбления.
В частности, на территории Лувра появится полицейский участок, а в самом музее — должность координатора по безопасности.
Напомним, ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Грабители за семь минут похитили ювелирные украшения и драгоценности, которые оцениваются в 88 млн евро. Через неделю нескольких подозреваемых арестовали. После ограбления стало известно, что примерно в трети залов музея нет камер наблюдения, а имевшаяся сигнализация не сработала. Через месяц после ограбления двум бельгийцам снова удалось перехитрить службу безопасности Лувра.