    21:33, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лувр установит 100 видеокамер до конца 2026 года

    Выступая в Национальной ассамблее директор французского музея Лоранс де Кар сообщила, что камеры наблюдения будут установлены до конца 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Лувр
    Фото: Pixabay

    Как передает французский канал BFM, установка камер является частью программы усиления безопасности из 20 мер, которую анонсировало руководство Лувра после ограбления.

    В частности, на территории Лувра появится полицейский участок, а в самом музее — должность координатора по безопасности.

    Напомним, ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Грабители за семь минут похитили ювелирные украшения и драгоценности, которые оцениваются в 88 млн евро. Через неделю нескольких подозреваемых арестовали. После ограбления стало известно, что примерно в трети залов музея нет камер наблюдения, а имевшаяся сигнализация не сработала. Через месяц после ограбления двум бельгийцам снова удалось перехитрить службу безопасности Лувра.

     

    Франция Видеонаблюдение Мировые новости Кража
