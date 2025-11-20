Лувр установит 100 видеокамер до конца 2026 года

Как передает французский канал BFM, установка камер является частью программы усиления безопасности из 20 мер, которую анонсировало руководство Лувра после ограбления.

В частности, на территории Лувра появится полицейский участок, а в самом музее — должность координатора по безопасности.

Напомним, ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Грабители за семь минут похитили ювелирные украшения и драгоценности, которые оцениваются в 88 млн евро. Через неделю нескольких подозреваемых арестовали. После ограбления стало известно, что примерно в трети залов музея нет камер наблюдения, а имевшаяся сигнализация не сработала. Через месяц после ограбления двум бельгийцам снова удалось перехитрить службу безопасности Лувра.