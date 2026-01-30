РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Очередную незаконную пристройку снесли в Алматы

    Под снос попал объект в микрорайоне Аксай-5, дом, 25, передает агентство Kazinform.

    л
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля, ранее в отношении собственника ТОО «Ozyurt» проведена внеплановая проверка. ​В результате установлено, что пристройка к нежилому помещению проведена хозяйственным способом за отсутствием разрешительных документов.

    В отношении собственника приняты административные меры, а материалы были направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города для принятия процессуального решения.

    л
    Фото: акимат Алматы

    — ​21 февраля 2025 года постановлением суда собственник привлечен к ответственности с принудительным сносом незаконно возведенного строения. Снос произведен сегодня во исполнение решения суда с участием судебных исполнителей городского департамента юстиции, — отметили в управлении.

    Недавно в Алматы снесли незаконную пристройку к многоквартирному жилому дому по улице Акан Серы, 18.

    Напомним, за прошлый год в Алматы снесли 42 незаконно построенных объекта. 

    Теги:
    Снос Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают