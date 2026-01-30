Очередную незаконную пристройку снесли в Алматы

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, ранее в отношении собственника ТОО «Ozyurt» проведена внеплановая проверка. ​В результате установлено, что пристройка к нежилому помещению проведена хозяйственным способом за отсутствием разрешительных документов.

В отношении собственника приняты административные меры, а материалы были направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города для принятия процессуального решения.

Фото: акимат Алматы

— ​21 февраля 2025 года постановлением суда собственник привлечен к ответственности с принудительным сносом незаконно возведенного строения. Снос произведен сегодня во исполнение решения суда с участием судебных исполнителей городского департамента юстиции, — отметили в управлении.

Недавно в Алматы снесли незаконную пристройку к многоквартирному жилому дому по улице Акан Серы, 18.

Напомним, за прошлый год в Алматы снесли 42 незаконно построенных объекта.