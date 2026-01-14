За год в Алматы снесли 42 незаконно построенных объекта

По данным управления градостроительного контроля, в мегаполисе полностью либо частично демонтированы 42 объекта. Больше всего сносов зафиксировано в Медеуском районе — 15 объектов. Также работы проведены в Бостандыкском районе (9 объектов), Алмалинском (7), Жетысуском (6), Алатауском и Наурызбайском районах (по 2 объекта), а также в Турксибском районе (1 объект).

Кроме того, в ведомстве разъяснили, как гражданам, планирующим покупку жилья в строящихся жилых комплексах, проверить законность объектов.

— Для получения достоверной и актуальной информации о наличии полного пакета разрешительных документов по конкретному объекту жилищного строительства запущен справочный WhatsApp-канал управления по номеру +7 705 896 60 00. При этом статус отдельных объектов может изменяться в короткие сроки, в связи с чем рекомендуется регулярно уточнять актуальность информации, — сообщили в управлении.

Также в ведомстве напомнили о необходимости требовать у застройщиков полный пакет разрешительных документов перед совершением сделок на рынке недвижимости.

Отметим, что недавно в Алматы было демонтировано недостроенное здание по улице Байтурсынова, 50. Также под снос попало строение, расположенное по адресу Ниязбекова, 30/1.

Также сообщалось о начале демонтажа незавершенного высотного здания вблизи озера Сайран, которое на протяжении многих лет оставалось заброшенным.