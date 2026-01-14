РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:07, 14 Январь 2026

    За год в Алматы снесли 42 незаконно построенных объекта

    В 2025 году в Алматы по решению суда были снесены ряд объектов, возведенных с нарушением законодательства, передает агентство Kazinform.

    За два года снесли 65 объектов в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    По данным управления градостроительного контроля, в мегаполисе полностью либо частично демонтированы 42 объекта. Больше всего сносов зафиксировано в Медеуском районе — 15 объектов. Также работы проведены в Бостандыкском районе (9 объектов), Алмалинском (7), Жетысуском (6), Алатауском и Наурызбайском районах (по 2 объекта), а также в Турксибском районе (1 объект).

    Кроме того, в ведомстве разъяснили, как гражданам, планирующим покупку жилья в строящихся жилых комплексах, проверить законность объектов.

    — Для получения достоверной и актуальной информации о наличии полного пакета разрешительных документов по конкретному объекту жилищного строительства запущен справочный WhatsApp-канал управления по номеру +7 705 896 60 00. При этом статус отдельных объектов может изменяться в короткие сроки, в связи с чем рекомендуется регулярно уточнять актуальность информации, — сообщили в управлении.

    Также в ведомстве напомнили о необходимости требовать у застройщиков полный пакет разрешительных документов перед совершением сделок на рынке недвижимости.

    Отметим, что недавно в Алматы было демонтировано недостроенное здание по улице Байтурсынова, 50. Также под снос попало строение, расположенное по адресу Ниязбекова, 30/1. 

    Также сообщалось о начале демонтажа незавершенного высотного здания вблизи озера Сайран, которое на протяжении многих лет оставалось заброшенным.

