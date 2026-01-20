РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:51, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Незаконную пристройку к жилому дому снесли в Алматы

    В Алматы снесли очередную незаконную пристройку к многоквартирному жилому дому, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Объект расположен по улице Акан Серы, 18.

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля, внеплановая проверка установила, что пристройка возведена за отсутствием разрешительных документов.

    В отношении собственника (физлицо) приняты административные меры с выдачей предписания на устранение нарушений.

    9 октября 2025 года постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник признан виновным, принято решение о принудительном сносе незаконно возведенного объекта.

    Незаконную пристройку к жилому дому снесли в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В управлении градостроительного контроля проинформировали, что снос пристройки начат накануне во исполнение решения суда.

    Напомним, за прошлый год в Алматы снесли 42 незаконно построенных объекта.

    Камшат Абдирайым
    Автор
