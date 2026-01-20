Незаконную пристройку к жилому дому снесли в Алматы

Объект расположен по улице Акан Серы, 18.



Как сообщили в управлении градостроительного контроля, внеплановая проверка установила, что пристройка возведена за отсутствием разрешительных документов.



В отношении собственника (физлицо) приняты административные меры с выдачей предписания на устранение нарушений.

9 октября 2025 года постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник признан виновным, принято решение о принудительном сносе незаконно возведенного объекта.

Фото: акимат Алматы

В управлении градостроительного контроля проинформировали, что снос пристройки начат накануне во исполнение решения суда.

Напомним, за прошлый год в Алматы снесли 42 незаконно построенных объекта.



