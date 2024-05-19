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    19:30, 18 Май 2024 | GMT +6

    Обстановка в Бишкеке спокойная и контролируемая — МИД Кыргызстана

    Бишкек, МИД КР
    Фото: МИД КР

    Обстановка в столице Кыргызской Республики абсолютно спокойная и полностью контролируемая. Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности. Об этом заявляет министерство иностранных дел КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным внешнеполитического ведомства, деструктивными силами в зарубежных средствах массовой информации, социальных сетях в особенности на территории Исламской Республики Пакистан преднамеренно распространяются абсолютно ложные, не соответствующие действительности сведения о ситуации в Кыргызстане.

    МИД КР просит представителей средств массовой информации, блогеров, а также своих зарубежных коллег руководствоваться только официальной и проверенной информацией компетентных органов Кыргызской Республики.

    Ранее сообщалось, что ночью в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

    Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

    Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве.

    КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.

     

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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