Обстановка в столице Кыргызской Республики абсолютно спокойная и полностью контролируемая. Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности. Об этом заявляет министерство иностранных дел КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным внешнеполитического ведомства, деструктивными силами в зарубежных средствах массовой информации, социальных сетях в особенности на территории Исламской Республики Пакистан преднамеренно распространяются абсолютно ложные, не соответствующие действительности сведения о ситуации в Кыргызстане.

МИД КР просит представителей средств массовой информации, блогеров, а также своих зарубежных коллег руководствоваться только официальной и проверенной информацией компетентных органов Кыргызской Республики.

Ранее сообщалось, что ночью в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве.

КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.