Общий уровень газификации в Казахстане превысил 60%

— Возросшее миграционное давление и плотная застройка крупных городов создают серьезную нагрузку на инженерные сети и объекты жизнеобеспечения. Несколько лет назад столица столкнулась с дефицитом питьевой воды, были большие нарекания к ее качеству. Для решения этих проблем введены и вводятся в строй новые водоводы и насосно-фильтровальные станции. Стабильное водоснабжение главного города страны — это не просто техническая задача, а вопрос национальной безопасности. Здесь мелочей быть не может, все нужно заранее предусмотреть и делать вовремя. Необходимо в установленные сроки построить четвертую станцию питьевой воды. В этом году завершился первый этап масштабной очистки Астанинского водохранилища. Важно не сбавлять набранный темп работы. Нужно также подготовить запуск второго канализационно-очистного сооружения и локальных очистных систем, — сказал Президент.

Глава государства в ходе выступления также отметил, что благодаря целенаправленным усилиям государства сейчас в столице есть газоснабжение, а общий уровень газификации по стране превысил 60%.

— Еще одна критически значимая для жизнеобеспечения столицы сфера — энергетическая инфраструктура. Следует ускорить строительство новых подстанций, каких-либо проволочек здесь ни в коем случае допускать нельзя. Правительству придется обеспечить необходимое финансирование. Бесперебойная работа системы ЖКХ и энергетической инфраструктуры — базовое условие жизнедеятельности любого города, без этого все остальное становится второстепенным. Благодаря целенаправленным усилиям государства сейчас в столице есть газоснабжение, а общий уровень газификации по стране превысил 60 процентов. Вместе с тем, с учетом растущих потребностей экономики, производимые в настоящее время 29 миллиардов кубометров товарного газа не закрывают в полной мере внутренний спрос. Поэтому крайне важно своевременно запустить все запланированные проекты по переработке газа. Эта работа должна быть тесно увязана с формированием устойчивой и гарантированной ресурсной базы, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее на совещании по развитию Астаны Глава государства поддержал планы по расширению сети ЛРТ и предложение построить двухуровневую дорогу по проспекту Кабанбай батыра. Президент также отметил, что для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта,