Новый аэропорт может появиться в Астане
На совещании по развитию Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Поручаю Правительству совместно с акиматом тщательно изучить этот вопрос и внести конкретные предложения. Недавно на совещании мы обсуждали вопрос формирования в стране полноценных авиахабов, в том числе на базе столичного аэропорта. Однако в Казахстане производится недостаточно авиационного топлива, что может негативно сказаться на развитии авиахабов, можно сказать, уже сказывается. Правительству нужно принять конкретные меры по увеличению производства данного вида топлива. Возможно, необходимо построить новый нефтеперерабатывающий завод. Конечно, у этого предложения есть и положительные, и отрицательные стороны. Правительству необходимо обозначить свою позицию по данному вопросу и выработать практическое решение, — сказал Глава государства.
Ранее на совещании по развитию Астаны Глава государства поддержал планы по расширению сети ЛРТ и предложение построить двухуровневую дорогу по проспекту Кабанбай батыра.