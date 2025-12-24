Новый аэропорт может появиться в Астане

— Поручаю Правительству совместно с акиматом тщательно изучить этот вопрос и внести конкретные предложения. Недавно на совещании мы обсуждали вопрос формирования в стране полноценных авиахабов, в том числе на базе столичного аэропорта. Однако в Казахстане производится недостаточно авиационного топлива, что может негативно сказаться на развитии авиахабов, можно сказать, уже сказывается. Правительству нужно принять конкретные меры по увеличению производства данного вида топлива. Возможно, необходимо построить новый нефтеперерабатывающий завод. Конечно, у этого предложения есть и положительные, и отрицательные стороны. Правительству необходимо обозначить свою позицию по данному вопросу и выработать практическое решение, — сказал Глава государства.