Обрушение облицовки ЖК в Астане: всех пострадавших выписали из больницы
В управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о состоянии пострадавших при обрушении наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.
Всего в результате происшествия пострадали пять человек, двое из которых — фельдшеры скорой помощи. Всех доставили в больницу, однако одна из них, 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, скончалась 18 ноября от травм, несовместимых с жизнью.
— Остальные пострадавшие были выписаны на амбулаторное лечение в связи с улучшением состояния здоровья, — сообщили в ответе на запрос Kazinform.
Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.
Фельдшер Улдана Мырзуан во время вызова бросилась на помощь пострадавшим, однако в этот момент на нее и людей, которых она спасала, обрушились тяжелые фрагменты конструкции.
С тяжелыми травмами Улдану доставили в реанимацию, где врачи несколько недель боролись за ее жизнь. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Президент посмертно наградил фельдшера Улдану Мырзуан медалью «Ерлігі үшін».