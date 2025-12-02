Обрушение облицовки ЖК в Астане: всех пострадавших выписали из больницы

Всего в результате происшествия пострадали пять человек, двое из которых — фельдшеры скорой помощи. Всех доставили в больницу, однако одна из них, 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, скончалась 18 ноября от травм, несовместимых с жизнью.

— Остальные пострадавшие были выписаны на амбулаторное лечение в связи с улучшением состояния здоровья, — сообщили в ответе на запрос Kazinform.

Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

Фельдшер Улдана Мырзуан во время вызова бросилась на помощь пострадавшим, однако в этот момент на нее и людей, которых она спасала, обрушились тяжелые фрагменты конструкции.

С тяжелыми травмами Улдану доставили в реанимацию, где врачи несколько недель боролись за ее жизнь. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Президент посмертно наградил фельдшера Улдану Мырзуан медалью «Ерлігі үшін».