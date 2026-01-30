Образование и наука, культура и инновации — ключевые идеи обновленного Основного закона

По его словам, обновленный текст Основного закона соответствует требованиям цифровой эпохи, в которой взаимодействие государства и граждан все чаще происходит в онлайн среде.

Ерлан Карин отметил, что защита персональных данных сегодня становится новым измерением прав человека, а включение этих норм свидетельствует о будущем ориентире Конституции.

— В этом смысле новая Конституция в перспективе может стать примером и ориентиром для других государств, — сказал он.

Вместе с тем, Госсоветник подчеркнул, что центральной идеей обновленного Основного закона становятся образование и наука, культура и инновации.

В новом тексте Конституции в статье 1 раздела «Основы конституционного строя» закреплено, что РК признает развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций стратегическим направлением деятельности государства. Как отметил Ерлан Карин, это свидетельствует о принципиальном повороте в государственной политике.

— Это означает, что будущее страны связано не с природными ресурсами, а с развитием знаний, науки, человеческого капитала и достижений граждан. Тем самым новая Конституция дает четкий ответ на вопросы: для чего нужно государство и для кого оно существует, — сказал он.

Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.