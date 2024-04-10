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    03:00, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    О повышении уровня воды в реках предупредили жителей двух областей Казахстана

    река, вода
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    О повышении воды в реках предупредили синоптики жителей двух областей республики, передает агентство Kazinform. 

    В Акмолинской области на гидрологическом посту реки Калкутан – село Калкутан продолжается повышение уровня воды (за 4 часа на 3 см), с прохождением ледохода.

    По состоянию на 12 часов уровень воды превысил критическую отметку на 1 см (критическая отметка 630 см), состояние водного объекта – на гидропосту нет ледовых явлений. Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок, боковой приточностью и добеганием стока с вышерасположенной части русла реки.

    Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, сопровождающееся прохождением ледохода с заторно-зажорными явлениями и выходом воды на пойму.
    Подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается.
    При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки.

    На гидрологическом посту реки Боксук – село Журавлевка продолжается повышение уровня воды (за 4 часа на 77 см), с прохождением ледохода. По состоянию на 20 часов уровень воды превысил критическую отметку на 48 см (критическая отметка 690 см), состояние водного объекта – затор льда выше и ниже поста, ледоход. Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок, боковой приточностью и добеганием стока с вышерасположенной части русла реки.

    Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, сопровождающееся прохождением ледохода с заторно-зажорными явлениями и выходом воды на пойму. Подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается.

    При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки.

    В Костанайской области в связи с прогнозом осадков с 10 по 12 апреля  продолжается дальнейшее интенсивное формирование талого стока, а также повышение уровней воды на реках севера и востока области.

    Возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки. При этом, сохраняется угроза разливов и подтопления автодорог, населенных пунктов и хозяйственных построек.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Костанайская область Реки Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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