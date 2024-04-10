О повышении уровня воды в реках предупредили жителей двух областей Казахстана

О повышении воды в реках предупредили синоптики жителей двух областей республики, передает агентство Kazinform.

В Акмолинской области на гидрологическом посту реки Калкутан – село Калкутан продолжается повышение уровня воды (за 4 часа на 3 см), с прохождением ледохода.

По состоянию на 12 часов уровень воды превысил критическую отметку на 1 см (критическая отметка 630 см), состояние водного объекта – на гидропосту нет ледовых явлений. Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок, боковой приточностью и добеганием стока с вышерасположенной части русла реки.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, сопровождающееся прохождением ледохода с заторно-зажорными явлениями и выходом воды на пойму.

Подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается.

При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки.

На гидрологическом посту реки Боксук – село Журавлевка продолжается повышение уровня воды (за 4 часа на 77 см), с прохождением ледохода. По состоянию на 20 часов уровень воды превысил критическую отметку на 48 см (критическая отметка 690 см), состояние водного объекта – затор льда выше и ниже поста, ледоход. Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок, боковой приточностью и добеганием стока с вышерасположенной части русла реки.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, сопровождающееся прохождением ледохода с заторно-зажорными явлениями и выходом воды на пойму. Подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки.

В Костанайской области в связи с прогнозом осадков с 10 по 12 апреля продолжается дальнейшее интенсивное формирование талого стока, а также повышение уровней воды на реках севера и востока области.

Возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки. При этом, сохраняется угроза разливов и подтопления автодорог, населенных пунктов и хозяйственных построек.