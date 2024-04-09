Первые пострадавшие от паводка в Костанайской области возвращаются в свои дома

Сельчане, проживающие в Джангельдинском районе на юге Костанайской области, возвращаются домой. Вода отступила от трех сел, передает корреспондент агентства Kazinform

Жители трех сел Жангельдинского района (Тауш, Колкамыс, Аралбай) покинули эвакопункты. Домой их доставили на вертолёте. Еще четыре семьи из села Тентексай сейчас находятся в с.Жарколь. Им местные власти выделили дома для проживания, обеспечив всем необходимым.

Всего более 600 человек, проживавших в эвакуационных пунктах в с.Торгай, вернулись в свои села. Эвакуационные пункты уже закрыли.

Местными органами власти жителям указанных сел на вертолетах была доставлена гуманитарная помощь: товары первой необходимости, продукты питания, одежда. Эта помощь будет доставляться в села регулярно, до восстановления транспортного сообщения. К тому же, в регионе работает комиссия по оценке ущерба. По Джангельдинскому району на сегодняшний день принято 58 заявлений по возмещению вреда (ущерба).

Дополнительно осуществляются выплаты на социальную помощь в размере 50 МРП: на 8 апреля выплачена социальная помощь 32 пострадавшим на сумму 5,9 млн тенге.

Одними из первых в дома вернулись жители района Б. Майлина.

Режим ЧС был объявлен Джангельдинском, Амангельдинском районах и Аркалыке 28 марта. Также, режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

Потери понесли фермеры по скоту. Уцелевшие животные уже обеспечены дополнительными кормовыми культурами из соседних районов.

Не только спасатели принимают активное участие в освобождении области от водного плена, но и все неравнодушные жители, кто столкнулся со стихией.

Гуманитарную помощь в Костанай отправит рэпер Моргенштерн: он сообщил об этом в социальных сетях.