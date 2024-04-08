Жители затопленных сел вернулись в свои дома в Костанайской области

Сельчане, проживающие в поселках Айет и Николаевка района Б.Майлина Костанайской области возвращаются в свои дома. Местные власти сообщили о спаде воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ближайшее время, местные жители могут начать восстановительные работы своего дома и приусадебного участка.

Многие соседи, чьи дома не сильно пострадали, оказывают посильную помощь своим односельчанам. Потому что верят, что в сложившейся ситуации нет чужой беды.

Угрозы подтопления этих населенных пунктов не имеется.

Фото: управление внутренней политики Костанайской области

Фото: управление внутренней политики Костанайской области

Напомним, режим ЧС действует в Амангельдинском, Джангельдинском районах и Аркалыке, с 28 марта этого года. Также режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

Позже стало известно, что с зоне риска оказываются еще 14 районов области, в том числе Наурузумский, Мендынгаринский, Карасуский районы и город Рудный.

В борьбе с паводками помогают не только спецслужбы, но и неравнодушные граждане.

Также стало известно, что в мессенджерах распространяется фейк о прорыве плотины. Оперштаб опроверг информацию.