РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:10, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Жители затопленных сел вернулись в свои дома в Костанайской области

    паводки
    Фото: управление внутренней политики Костанайской области

    Сельчане, проживающие в поселках Айет и Николаевка района Б.Майлина Костанайской области возвращаются в свои дома. Местные власти сообщили о спаде воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ближайшее время, местные жители могут начать восстановительные работы своего дома и приусадебного участка.

    Многие соседи, чьи дома не сильно пострадали, оказывают посильную помощь своим односельчанам. Потому что верят, что в сложившейся ситуации нет чужой беды.

    Угрозы подтопления этих населенных пунктов не имеется.

    паводки, возвращение
    Фото: управление внутренней политики Костанайской области
    возвращение, паводки
    Фото: управление внутренней политики Костанайской области

    Напомним, режим ЧС действует в Амангельдинском, Джангельдинском районах и Аркалыке, с 28 марта этого года. Также режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

    Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

    Позже стало известно, что с зоне риска оказываются еще 14 районов области, в том числе Наурузумский, Мендынгаринский, Карасуский районы и город Рудный.

    В борьбе с паводками помогают не только спецслужбы, но и неравнодушные граждане.

    Также стало известно, что в мессенджерах распространяется фейк о прорыве плотины. Оперштаб опроверг информацию.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!