Начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Акмолинской области Еркен Берлибеков заявил, что паводок на территории области проходит в стабильно-напряженном режиме. Паводковая ситуация в регионах держится на максимальном контроле, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в пяти регионах Акмолинской области паводковая ситуация стабилизировалась, пиковые фазы пройдены, это город Степногорск, район Биржан сал, а также Аккольский, Ерейментауский и Егиндыкольский районы.

При этом, паводковая ситуация в области по-прежнему остается напряженной в Есильском, Жаркаинском, Шортандинском, Целиноградском, Аршалынском, Буландынском районах.

Сохраняются риски угрозы подтопления населенных пунктов при движении и подъеме уровня талых вод на реке Есиль и ее притоках в реках Жабай и Колутон в Атбасарском, Сандыктауском и Астраханском районах.

— Своевременно эвакуировано более 18 тысяч голов домашнего скота, что позволило не допустить их падеж в паводковый период, 1 035 эвакуированных жителей уже вернулись в свои дома, — заявил Еркен Берлибеков на брифинге в СЦК.

Он добавил, что для защиты населенных пунктов возведены и укреплены обвалования протяженностью 32 километра, 18 километров береговой линии водных объектов, 5 километров защитных дамб, откачано более 2 млн кубов воды, уложено более 150 тысяч мешкотары с инертным материалом, расчищено и углублено более 200 километров каналов и арыков, очищено 1 442 водопропускных сооружений. В аварийно-спасательных работах задействованы 1 269 человек, 347 единиц техники, 16 плавательных средств, 108 мотопомп.