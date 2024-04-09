На основных водохранилищах Костанайской области постепенно снижают сброс воды. Об этом сообщил заместитель акима Костанайской области Арман Абенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодняшний день активная фаза паводков по области завершена. На основных водохранилищах мы постепенно снижаем сброс воды. Так, на Каратомарском водохранилище за последние сутки сброс воды снизился на 1100 м3/сек и составил 2200 м3/сек. Также снижение сброса наблюдается по Верхне-тобольскому (с 1500 до 1200 м3/сек) и Желкуарскому (с 750 до 522 м3/сек) водохранилищам, — сообщил замакима.

Кроме того, по его словам, снижается уровень воды в некоторых реках.

— На верховьях реки Тобол за последние сутки зафиксирован спад на 71 см, на реке Аят — на 91 см. Снижение уровней воды в реках Тюнтюгур, Кундузды и Карасу в Карасуском районе за сутки составило от 13 до 97 см, — сказал Арман Абенов.

Однако в реках Торгай, Дамды и Кабырга в южной части области еще сохраняется высокий уровень воды.

Напомним, режим ЧС был объявлен Джангельдинском, Амангельдинском районах и Аркалыке 28 марта. Также, режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

Потери понесли фермеры по скоту. Уцелевшие животные уже обеспечены дополнительными кормовыми культурами из соседних районов.

Не только спасатели принимают активное участие в освобождении области от водного плена, но и все неравнодушные жители, кто столкнулся со стихией.

Гуманитарную помощь в Костанай отправит рэпер Моргенштерн: он сообщил об этом в социальных сетях.

8 апреля сообщалось, что сельчане, проживающие в Джангельдинском районе на юге Костанайской области, начали возвращаться домой. Вода отступила от трех сел.