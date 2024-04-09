Карагандинские спасатели прибыли на помощь в борье с паводками в два региона

Группировка сил и средств ДЧС Карагандинской области прибыли в Северо-Казахстанскую и Костанайскую области для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс–службу ДЧС Карагандинской области.

Спасатели выполняют работы по заполнению мешкотары инертным материалом, заполнено около тысячи мешкотар.

Фото: ДЧС Карагандинской области

Всего на помощь выехали 115 человек личного состава, 14 единиц техники, 27 мотопомп и 6 плавсредств.

Фото: ДЧС Карагандинской области

Как сообщалось, подтопление грозит Петропавловску и трем районам СКО.

На Сергеевском водохранилище уровень воды через гребень плотины составляет 420 см.

Режим ЧС был объявлен в Джангельдинском, Амангельдинском районах и городе Аркалыке Костанайской области 28 марта. Также режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

Потери понесли фермеры по скоту. Уцелевшие животные уже обеспечены дополнительными кормовыми культурами из соседних районов.

Не только спасатели принимают активное участие в освобождении области от водного плена, но и все неравнодушные жители, кто столкнулся со стихией.