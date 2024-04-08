Подтопление грозит Петропавловску и трем районам СКО

В зону подтопления попадает 845 жилых домов и 5 тысяч дач. Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС СКО подполковник Мурат Кангужинов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Наполняемость Сергеевского водохранилища — 180%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 415 см. В 2017 году перелив составлял 338 см. Это создает угрозу подтопления 3 районам и городу Петропавловск. В зону подтопления попадает 845 жилых домов и 5 тысяч дач. Ожидаемый приход большой воды до областного центра с 12 апреля, пик будет проходить к 23 апреля, — сказал Мурат Кангужинов на брифинге в СЦК.

Он заверил что паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга.

— С 20 марта развернут Оперативный штаб. Покрытие снегом составляет от 38% до 50%. Сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов. Подтопленными остаются 13 домов из 40. Эвакуировано 244 человек, возвращены домой 44 человека. Подтоплены 111 придомовых территорий. Созданы дополнительные группировки сил и средств. Имеющаяся тяжелая техника передана в районы. Дополнительно мобилизовывается закрепленная техника за организациями, — добавил спикер.

Ранее в СКО эвакуировали свыше 100 человек из-за угрозы подтопления. В свою очередь, первый вице-премьер Роман Скляр заявил, что все потери пострадавших будут возмещены, материальный ущерб покроет государство.

Кроме того, в Северо-Казахстанской области высота перелива через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составила 415 см. Это на 77 см выше уровня 2017 года и рекордное значение с 1968 года