08:48, 08 Апрель 2024 | GMT +6
Материальный ущерб покроет государство — Роман Скляр о ситуации с затопленными домами в СКО
Первый зампремьера Роман Скляр встретился с жителями затопленных домов в Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В ходе инспекции зоны подтоплений первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр встретился с жителями села Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, где затопило 8 домов.
Во время беседы с местным населением, первый вице-премьер заявил, что все потери пострадавших будут возмещены, материальный ущерб покроет государство.