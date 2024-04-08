Первый зампремьера Роман Скляр встретился с жителями затопленных домов в Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе инспекции зоны подтоплений первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр встретился с жителями села Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, где затопило 8 домов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Во время беседы с местным населением, первый вице-премьер заявил, что все потери пострадавших будут возмещены, материальный ущерб покроет государство.