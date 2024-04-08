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    08:48, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Материальный ущерб покроет государство — Роман Скляр о ситуации с затопленными домами в СКО

    оман Скляр встретился с жителями села Красная поляна
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Первый зампремьера Роман Скляр встретился с жителями затопленных домов в Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    В ходе инспекции зоны подтоплений первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр встретился с жителями села Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, где затопило 8 домов.

    паводки
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Во время беседы с местным населением, первый вице-премьер заявил, что все потери пострадавших будут возмещены, материальный ущерб покроет государство.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Село Регионы Роман Скляр Видео Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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