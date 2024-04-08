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    10:13, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    В СКО эвакуировали свыше 100 человек из-за угрозы подтопления

    тасқын су
    Фото: ҚР ТЖМ

    Из-за угрозы подтопления жилых домов в Северо-Казахстанской области заблаговременно эвакуировали жителей нескольких сел, передает агентство Kazinform.

    — В Есильском районе селах Николаевка, Бирлик и в районе Шал акына села Каратал в связи с поднятием уровня воды в р.Есиль создалась угроза подтопления жилых домов. Силами ДЧС и МИО в порядке 40 человек л/с и около 15 ед.техники заблаговременно эвакуировано около 105 человек в том числе 37 детей размещены у родственников и эвакопункте, и 57 с/х животных отогнаны на безопасное место, — сообщили в МЧС РК.

    Теги:
    МЧС Село СКО Регионы Казахстана Регионы Общество Эвакуация Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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