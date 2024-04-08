В СКО эвакуировали свыше 100 человек из-за угрозы подтопления

— В Есильском районе селах Николаевка, Бирлик и в районе Шал акына села Каратал в связи с поднятием уровня воды в р.Есиль создалась угроза подтопления жилых домов. Силами ДЧС и МИО в порядке 40 человек л/с и около 15 ед.техники заблаговременно эвакуировано около 105 человек в том числе 37 детей размещены у родственников и эвакопункте, и 57 с/х животных отогнаны на безопасное место, — сообщили в МЧС РК.