Более 460 человек эвакуировали в Акмолинской области

Более 460 жителей Есильского района Акмолинской области были эвакуированы за минувшие сутки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолиснкой области, из сел Ленинское, Игилик и Свободное Есильского района за минувшие сутки был эвакуирован 461 человек, среди которых и 143 детей. Также из зоны подтопления вывезены 17 коров и 25 свиней.

— Эвакуация из данных сел проведена в связи с подпором реки Есиль и разлива его притока реки Кызыл Су, так как образовалась угроза подтопления населения. На данный момент противопаводковые работы в районе продолжаются, — поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Как уточнили спасатели, все эвакуированные отказались от размещения в пунктах эвакуации и были развезены по родственникам.