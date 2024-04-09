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    13:48, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 460 человек эвакуировали в Акмолинской области

    тасқын су
    Фото: ҚР ТЖМ

    Более 460 жителей Есильского района Акмолинской области были эвакуированы за минувшие сутки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолиснкой области, из сел Ленинское, Игилик и Свободное Есильского района за минувшие сутки был эвакуирован 461 человек, среди которых и 143 детей. Также из зоны подтопления вывезены 17 коров и 25 свиней.

    — Эвакуация из данных сел проведена в связи с подпором реки Есиль и разлива его притока реки Кызыл Су, так как образовалась угроза подтопления населения. На данный момент противопаводковые работы в районе продолжаются, — поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    Как уточнили спасатели, все эвакуированные отказались от размещения в пунктах эвакуации и были развезены по родственникам.

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Эвакуация Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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