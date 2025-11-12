Нургиса Адилетулы выиграл три «золота» Исламиады-2025

Спортсмен триумфально выступил в весовой категории до 94 килограммов.

В «толчке» казахстанец поднял 210 кг, что стало лучшим результатом среди всех участников. Также он стал лучшим и в сумме двоеборья — 385 кг.

Ранее Адилетулы завоевал «золото» в «рывке» (175 кг).

