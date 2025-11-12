РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:16, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нургиса Адилетулы выиграл три «золота» Исламиады-2025

    Нургиса Адилетулы, выступающий за сборную Казахстана по тяжелой атлетике, завоевал три «золота» на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    нургиса адлетулы
    Фото: Турар Казангапов / НОК

    Спортсмен триумфально выступил в весовой категории до 94 килограммов.

    В «толчке» казахстанец поднял 210 кг, что стало лучшим результатом среди всех участников. Также он стал лучшим и в сумме двоеборья — 385 кг.

    Ранее Адилетулы завоевал «золото» в «рывке» (175 кг).

    Ранее сообщалось, что мужская команда Казахстана по настольному теннису стала победительницей Игр исламской солидарности.

    Пловцы Софья Сподаренко и Адильбек Мусин завоевали золото Исламиады-2025, а пловец Айбат Мырзамуратов выиграл третью бронзовую медаль. 

    Кроме этого, штангист Едыге Емберды завоевал три медали на Играх исламской солидарности. 

    Асель Елюбаева
