Нургиса Адилетулы выиграл три «золота» Исламиады-2025
Нургиса Адилетулы, выступающий за сборную Казахстана по тяжелой атлетике, завоевал три «золота» на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Спортсмен триумфально выступил в весовой категории до 94 килограммов.
В «толчке» казахстанец поднял 210 кг, что стало лучшим результатом среди всех участников. Также он стал лучшим и в сумме двоеборья — 385 кг.
Ранее Адилетулы завоевал «золото» в «рывке» (175 кг).
Ранее сообщалось, что мужская команда Казахстана по настольному теннису стала победительницей Игр исламской солидарности.
Пловцы Софья Сподаренко и Адильбек Мусин завоевали золото Исламиады-2025, а пловец Айбат Мырзамуратов выиграл третью бронзовую медаль.
Кроме этого, штангист Едыге Емберды завоевал три медали на Играх исламской солидарности.