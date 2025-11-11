Казахстан завоевал «золото» Исламиады по настольному теннису

Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжигулов выиграли командный разряд.

Фото: НОК РК

В финале наши спортсмены уверенно обыграли сборную Ирана со счетом 8:1.

Фото: НОК РК

Алан Курмангалиев/Айдос Кенжигулов — Беньямин Фараджи/ Сейедмохаммад Мусавитахер 2:1.

Кирилл Герасименко — Сейедамирхоссейн Ходаи 3:0.

Фото: НОК РК

Алан Курмангалиев — Беньямин Фараджи 3:0.

Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев далее сыграют в личном и в парном разрядах.