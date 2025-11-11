23:15, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстан завоевал «золото» Исламиады по настольному теннису
Мужская команда Казахстана по настольному теннису стала победительницей Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжигулов выиграли командный разряд.
В финале наши спортсмены уверенно обыграли сборную Ирана со счетом 8:1.
Алан Курмангалиев/Айдос Кенжигулов — Беньямин Фараджи/ Сейедмохаммад Мусавитахер 2:1.
Кирилл Герасименко — Сейедамирхоссейн Ходаи 3:0.
Алан Курмангалиев — Беньямин Фараджи 3:0.
Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев далее сыграют в личном и в парном разрядах.