    23:15, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал «золото» Исламиады по настольному теннису

    Мужская команда Казахстана по настольному теннису стала победительницей Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    а
    Фото: НОК РК

    Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжигулов выиграли командный разряд.

    а
    Фото: НОК РК

    В финале наши спортсмены уверенно обыграли сборную Ирана со счетом 8:1.

    а
    Фото: НОК РК

    Алан Курмангалиев/Айдос Кенжигулов — Беньямин Фараджи/ Сейедмохаммад Мусавитахер 2:1.

    Кирилл Герасименко — Сейедамирхоссейн Ходаи 3:0.

    а
    Фото: НОК РК

    Алан Курмангалиев — Беньямин Фараджи 3:0.

    Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев далее сыграют в личном и в парном разрядах.

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
