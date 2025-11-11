РУ
    00:41, 11 Ноябрь 2025

    Пловец Айбат Мырзамуратов завоевал третью «бронзу» на Исламиаде

    Казахстанский пловец Айбат Мырзамуратов завоевал третью бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    Как сообщает комитет по делам спорта и физической культуры, спортсмен выиграл третью на своем счету бронзу на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2:17.90.

    Ранее пловец выступил во втором финале и на дистанции 100 метров брассом и пришел с третьим с результатом 1:02.11.

    Кроме того, Айбат Мырзамуратов стал бронзовым призером на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

    Напомним, пловцы Адильбек Мусин и Софья Сподаренко взяли «золото» Исламиады-2025.

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
