Пловец Айбат Мырзамуратов завоевал третью «бронзу» на Исламиаде

Как сообщает комитет по делам спорта и физической культуры, спортсмен выиграл третью на своем счету бронзу на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2:17.90.

Ранее пловец выступил во втором финале и на дистанции 100 метров брассом и пришел с третьим с результатом 1:02.11.

Кроме того, Айбат Мырзамуратов стал бронзовым призером на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Напомним, пловцы Адильбек Мусин и Софья Сподаренко взяли «золото» Исламиады-2025.