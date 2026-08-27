Новый состав Курултая обновился примерно на 70% — политолог

Все пять партий Казахстана, прошедших в Курултай, определились со своими депутатами. По мнению политолога Талгата Калиева, новый состав Парламента стал заметно моложе, профессиональнее и разнообразнее. Своей оценкой эксперт поделился в беседе с корреспондентом агентства Kazinform.

По мнению эксперта, средний возраст депутатов нового состава можно оценить примерно в 40 с небольшим лет. При этом, как отметил Калиев, новый Парламент выглядит достаточно разнообразным с точки зрения профессионального опыта.

— Хорошо представлены и гендерные пропорции, молодежь присутствует, и очень хороший профессиональный состав. Здесь есть и журналисты, медийщики, правозащитники, юристы. Я не заметил пока ни одного артиста или спортсмена, которого привлекли только за его медийность, — отметил политолог.

Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

При этом, по его словам, в новом составе осталось не так много депутатов с опытом работы в прежних созывах Мажилиса. Однако присутствие таких парламентариев важно для преемственности и сохранения институциональной памяти.

— Новым депутатам предстоит учиться, и нужны те, кто имеет опыт и способен поделиться им, предупредить о каких-либо ошибках, — говорит Талгат Калиев.

В целом, эксперт оценивает обновление депутатского корпуса примерно в 70% и считает это продолжением процесса политической циркуляции, который, по его мнению, начался после 2019 года и за период президентства Касым-Жомарта Токаева, сейчас приобрел особенно масштабный характер.

Политолог считает, что сегодня политическая элита Казахстана существенно отличается от той, которая формировалась до 2019 года.

— Если до 2019 года у нас были неприкасаемые обитатели высших эшелонов власти, которые представляли собой целые кланы финансово-промышленной группы, то сегодня наш политический истеблишмент представлен в основном такими технократичными людьми, которые работают в рамках своего функционала, в рамках правового поля, и не ведут каких-то подковерных игр, логика действий которых достаточно прогнозируема, предсказуема и объяснима в рамках тех должностных полномочий, которые им предписаны, — отметил Талгат Калиев.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Кто сохранил влияние

Говоря о наиболее влиятельных фигурах, перешедших из прежнего состава Парламента — с точки зрения опыта, компетенции и медийной известности, — политолог выделил Марата Башимова, Айдоса Сарыма, а также Юлию Кучинскую от партии «Әділет».

Среди бывших сенаторов с большим парламентским опытом эксперт назвал Евгения Больгерта и Максима Рожина. Также он отметил представителя партии «Ауыл» Серика Егизбаева.

От ОСДП политолог отдельно выделил Асхата Рахимжанова, который, по его словам, смог эффективно использовать свои три года работы в Парламенте.

От партии Respublica эксперт отметил Динару Наумову, которая одновременно представляет гендерную квоту и квоту для лиц с инвалидностью.

Каким может стать Курултай

По мнению Калиева, значительное обновление состава дает новым депутатам возможность сформировать новые правила работы и взаимоотношений внутри Парламента.

— Курултай сможет выйти из той колеи, в которой был прежний Парламент, и создать некую новую рамку взаимоотношений. Сегодняшние депутаты не будут обременены старыми традициями и смогут создавать новые. Я очень надеюсь, что они станут более требовательными к исполнительной власти, а для Премьер-министра и для членов Правительства поход в Парламент будет довольно серьезным испытанием каждый раз. Депутаты будут проявлять максимальную требовательность и принципиальность, — считает политолог.

По его словам, это в конечном итоге должно способствовать улучшению социально-экономической ситуации в стране и повышению качества принимаемых решений.

Кто возглавит Курултай

Говоря о возможном председателе Курултая, эксперт предположил, что пост может занять Айбек Дадебай, как представитель партии парламентского большинства.

— Он вошел в список депутатов, и эта фигура становится фактически очевидной, — считает Талгат Калиев.

Напомним, по итогам выборов депутатов, прошедших в Казахстане 23 августа, в Курултай прошли пять политических партий. Народная партия Казахстана и «Байтақ» не прошли в Курултай.

Мандаты между партиями распределились следующим образом:

Партия «Әділет» — 110 мандатов (список депутатов от партии опубликован здесь);

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — 8 (список депутатов от партии опубликован здесь);

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 10 (список депутатов от партии опубликован здесь);

Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» — 8 (список депутатов от партии опубликован здесь).

Партия Respublica — 9 (список депутатов от партии опубликован здесь).

Первая сессия Курултая состоится 28 августа 2026 года.