Новый мост через Иртыш в Павлодаре запустят до конца 2026 года

Возведением нового моста через Иртыш последний год занимаются непрерывно, даже морозы не стали поводом для приостановления стройки. Вместе тем, после случившихся пожаров была назначена проверка, которая серьезных проблем не выявила.

— Непосредственно пострадало у нас на 5 опоре последняя секция, длиной 4 метра. В настоящий момент данная секция уже демонтирована. Полностью весь бетон и армакаркас удален и где-то в мае месяце уже начнутся на этой опоре работы, — сообщил директор павлодарского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Ермурат Нурханов.

Отмечается, что из бюджета дополнительных средств на устранения последствий возгорания не потребовалось. Замену будет производить подрядчик за свой счет.

При этом, запустить движение планируют до конца 2026 года.

Напомним, 31 января на строящемся мосту в Павлодаре произошло возгорание утеплителя и деревянной опалубки. Утром 1 февраля зафиксировали еще один пожар. Позже подрядчик рассказал о причинах произошедшего.

