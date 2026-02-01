РУ
    12:00, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    На мосту через Иртыш в Павлодаре зафиксировано новое задымление

    По факту возгорания проводится внутреннее расследование, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

    пожар
    Фото: МЧС РК

     — 1 февраля 2026 года около 10:30 на объекте строительства моста через реку Иртыш в г. Павлодар (автодорога «Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница РФ», км 1381, опора № 5) зафиксировано локальное задымление/возгорание тента теплового укрытия пролетного строения, — соощает «КазАвтоЖол».

    Как отметили в компании, работы на участке не ведутся — они были приостановлены с 31.01.2026 года после аналогичного инцидента на опоре № 4.

    Пострадавших нет. На месте находятся сотрудники ДЧС, проводится ликвидация очага. 

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
