На мосту через Иртыш в Павлодаре зафиксировано новое задымление

— 1 февраля 2026 года около 10:30 на объекте строительства моста через реку Иртыш в г. Павлодар (автодорога «Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница РФ», км 1381, опора № 5) зафиксировано локальное задымление/возгорание тента теплового укрытия пролетного строения, — соощает «КазАвтоЖол».

Как отметили в компании, работы на участке не ведутся — они были приостановлены с 31.01.2026 года после аналогичного инцидента на опоре № 4.

Пострадавших нет. На месте находятся сотрудники ДЧС, проводится ликвидация очага.