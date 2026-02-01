Строящийся мост через Иртыш загорелся в Павлодаре

Сообщение о возгорании поступило сегодня вечером. На место выехали несколько пожарных расчетов. Отмечается, что по прибытию огнеборцы установили, что горят утеплитель и деревянные элементы опалубки.

— Действуя оперативно и слаженно и, несмотря на сложные условия-очаг возгорания находился на высоте порядка 30 метров над землёй пожарным удалось быстро взять возгорание под контроль и ликвидировать в кратчайшие сроки, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

По информации спасателей, распространение огня на всю конструкцию строящегося моста удалось предотвратить. Пострадавших нет, причины же будут установлены позже.

