Из чего строят мост, который должен выдержать дожди, жару и морозы в Павлодаре

Строительство нового моста через Иртыш в Павлодаре запланировали несколько лет назад, однако долгое время не могли приступить к реализации из-за отсутствия финансирования. Ситуация изменилась лишь после того, как Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью региона поручил Правительству рассмотреть этот вопрос.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

В 2024 году долгожданное возведение началось. Несколько месяцев велась подготовка территории. Мост решено было построить рядом со старым, который признан аварийным и по нему на данный момент запрещен проезд большегрузов.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

На сегодня на территории строительства развернута лаборатория. Специалисты здесь следят за соблюдением качества применяемых материалов, которые, к слову, в основном местного производства. При возведении столь стратегического объекта важна каждая деталь и малейшее отклонение в последующем может привести к быстрому износу.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

— С начала момента отпуска бетона мы полностью контролируем, проверяем все по нормам. Операционный контроль проводим от завода до участка, мы сопровождаем. Бетон проверяем на участке. Также производственный контроль осуществляем. Заливают конструкцию, прочность бетон набирает, мы проверяем соответствует ли все это нормам, — говорит старший лаборант ТОО «Казахдорстрой» Мадина Ахметова.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

Используют здесь бетон класса B45. Этот материал предназначен для объектов, которым предстоит выдерживать постоянное воздействие влаги, высокой температуры и резкого похолодания. Учитывая, что в Павлодарской области климат резко-континентальный, погодные условия здесь действительно непредсказуемые.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

Меж тем, контроль ведут и специалисты национального центра качества дорожных активов. Доступ у них полный и по запросу они вполне могут выезжать на объект для проверок. Они представляют интересы Комитета автомобильных дорог.

— Неполадок, предупреждений за это время не было. Были только моменты технического характера, человеческий фактор, а так то, что касается производства, все идет согласно нормативных требований, — рассказал директор павлодарского филиала «Национального центра качества дорожных активов Акылбек Кабылдин.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

Новый мост, тем временем, должен прийти на смену старому. Судьбу существующей переправы, которую возвели в 1961 году, пока еще окончательно не определили. Высказывалось предложение, чтобы его оставить и использовать для пешеходов.

— Проектом строительства нового моста демонтаж существующего моста предусмотрен, но какое будет принято решение в дальнейшем — оставлять его или демонтировать, это уже будет после открытия движения по новому мосту. На демонтаж существующего моста есть сумма, которая заложена в проекте, — рассказал заместитель директора ПОФ «АО НК Казавтожол» Алексей Логвиненко.

По срокам в этом году намерены завершить строительство нового моста наполовину. В конце 2026 года запустить уже по нему движение и по проекту в 2027 году должны приступить к демонтажу старой переправы.

Стоит отметить, изначально в 2021 году возведение оценивалось в 39 миллиардов тенге, однако из-за длительного ожидания выделения финансирования пришлось корректировать суммы, опираясь на нынешние цены и на сегодня новая переправа обходится в 71 миллиард тенге.

Напомним, ранее мы рассказывали про строительство нового моста в Атырауской области, который был разрушен в результате паводков.