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    22:28, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    В Атырауской области сдали в эксплуатацию новый мост, разрушенный после паводков

    Весенний паводок прошлого года размыл дорогу, ведущую к нескольким сёлам Кызылкогинского района. Спустя год на этом участке сдан в эксплуатацию новый мост, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Атырауской области сдали в эксплуатацию новый мост, разрушенный после паводков
    Фото: акимат Атырауской области

    Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Ержан Хайноллаев, новая транспортная инфраструктура восстановила сообщение между Кызылкогинским и Индерским районами.

    В Атырауской области сдали в эксплуатацию новый мост, разрушенный после паводков
    Фото: акимат Атырауской области

    — Новый инфраструктурный проект обеспечил транспортное сообщение между районным центром и сёлами Жангелдин, Жаскайрат, Коздигара, Тасшагыл, Жамбыл, Карабау, а также с Индерским районом. Весной прошлого года из-за паводка часть дороги между районным центром и несколькими сельскими округами была разрушена, и движение транспорта временно прекратилось. Всё это время жители добирались до районного центра и обратно по объездной дороге. Теперь эта проблема полностью решена, — сообщил Ержан Хайноллаев.

    мост
    Фото: акимат Атырауской области

    Строительство моста вело ТОО «Атырауинжстрой». По словам главы компании Адильбека Нурлыгожиева, общая длина моста составляет 580 метров.

    — Строительство моста, начатое в июле прошлого года, было выполнено в соответствии со всеми стандартами и техническими требованиями. На мост уложено современное асфальтовое покрытие, установлены опоры освещения, дорожные знаки и нанесена разметка. Также построены переходы для пешеходов и водоотводные каналы, — отметил Адильбек Нурлыгожиев.

    Ранее в Костанайской области приостановили работы по установке водопропускных труб для спуска воды через искусственный канал.

    Теги:
    Атырауская область Мост Регионы Казахстана Строительство Паводки
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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