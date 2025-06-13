В Атырауской области сдали в эксплуатацию новый мост, разрушенный после паводков

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Ержан Хайноллаев, новая транспортная инфраструктура восстановила сообщение между Кызылкогинским и Индерским районами.

Фото: акимат Атырауской области

— Новый инфраструктурный проект обеспечил транспортное сообщение между районным центром и сёлами Жангелдин, Жаскайрат, Коздигара, Тасшагыл, Жамбыл, Карабау, а также с Индерским районом. Весной прошлого года из-за паводка часть дороги между районным центром и несколькими сельскими округами была разрушена, и движение транспорта временно прекратилось. Всё это время жители добирались до районного центра и обратно по объездной дороге. Теперь эта проблема полностью решена, — сообщил Ержан Хайноллаев.

Фото: акимат Атырауской области

Строительство моста вело ТОО «Атырауинжстрой». По словам главы компании Адильбека Нурлыгожиева, общая длина моста составляет 580 метров.

— Строительство моста, начатое в июле прошлого года, было выполнено в соответствии со всеми стандартами и техническими требованиями. На мост уложено современное асфальтовое покрытие, установлены опоры освещения, дорожные знаки и нанесена разметка. Также построены переходы для пешеходов и водоотводные каналы, — отметил Адильбек Нурлыгожиев.

Ранее в Костанайской области приостановили работы по установке водопропускных труб для спуска воды через искусственный канал.