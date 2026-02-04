Два возгорания на строящемся мосту в Павлодаре: когда сдадут объект

Новый мост через Иртыш, строящийся в Павлодаре, уникальный для Казахстана. Объект возводят по экстрадозной схеме, которая объединяет балочные и вантовые типы переправ. Возведение длится уже год и работы не приостанавливают даже зимой, в морозы. Недавно, с разницей менее чем в сутки на сооружении произошли два возгорания. По информации подрядчика, предварительные причины произошедшего уже установлены.

— 31 января в 8 часов вечера у нас произошел инцидент на четвертой опоре. Во время проведения сварочных работ, сварщик допустил несоблюдение пожарной безопасности, а именно не использовал защитное приспособление, которое препятствует разбрызгиванию искр во время сварочных работ. В виду чего произошло возгорание. 1 февраля произошел инцидент на пятой опоре, так как ранее 29 января там была произведена плановая заливка бетона, затем проводились мероприятия по прогреву бетонной смеси. Нам запрещается на мостовых конструкциях проводить прогрев электропрогревом, там производился прогрев дизельными пушками. Была дефектная пушка в виду чего произошло возгорание, — рассказал руководитель проекта ТОО «Казахдорстрой» Нурмухамет Бесембаев.

В обоих случаях пострадавших нет, однако масштаб ущерба еще предстоит оценить. Специальная комиссия обследует конструкцию. Предстоит заменить вышедшее из строя оборудование и заново установить деформированные детали самой опоры.

Стоимость строительства моста превышает 70 миллиардов тенге. Изначально стоимость проекта составляла 39 миллиардов тенге, однако из-за длительного ожидания финансирования проектно-сметная документация была пересмотрена, что привело к удорожанию. После произошедшего пожара вновь встал вопрос о возможных дополнительных расходах, однако заказчик заверил, что бюджетные средства привлекаться не будут — все работы подрядчик выполнит за свой счет. При этом открытым остается вопрос сроков ввода объекта в эксплуатацию.

— Ранее имелось опережение графика на два месяца, поэтому возможные корректировки сроков из-за произошедших инцидентов не представляют угрозы для завершения строительства. В текущем году по объекту предусмотрено достаточное финансирование, в наличии имеются все необходимые ресурсы — персонал, техника и материалы. На строительстве задействованы 288 человек и более 80 единиц техники, работы выполняют казахстанские компании. Завершить строительство планируется до конца года, — ответил директор павлодарского филиала АО НЦ «Казавтожол» Ермурат Нурханов.

Стоит отметить, по проекту изначально планировалось завершить строительство моста в ноябре 2026 года. С учетом опережения графика объект планировали ввести в эксплуатацию раньше установленного срока, однако пожар внес свои коррективы. После завершения строительства нового моста планируется демонтаж расположенного рядом старого сооружения, на который потребуется еще около года.

Напомним, 31 января на строящемся мосту в Павлодаре произошло возгорание утеплителя и деревянной опалубки. Утром 1 февраля зафиксировали здесь еще один пожар.

