Новые толчки силой 2 балла произошли в Алматы

Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) МЧС РК 23 января в более чем 200 км на юго-восток от г. Алматы, на границе Кыргызстана и Китая, зафиксировано еще два землетрясения, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт СОМЭ.

По сообщению дежурного оператора ЦСО «Алматы», землетрясение зарегистрировано в 09 часов 52 минуты 21 секунду Алматинского времени в 254 км на юго-восток от г. Алматы, на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда 5.2.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла.

Еще одно землетрясение зарегистрировано в 10 часов 01 минуту 21 секунду Алматинского времени в 256 км на юго-восток от г. Алматы, на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда 5.3.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла.

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Напомним, 23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в г.Алматы - 2 балла и в 01:36 без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

По информации МЧС РК, сильные толчки ощущали в Алматы - 5 баллов, при этом 8 человек пострадали. В Шымкенте - 2 балла. Землетрясение также ощущалось в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова. В штабах организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС.

По распоряжению министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность.

В связи землетрясением в Алматы работает горячая линия по номеру: +7 727 278 20 83 и +7 727 278 20 84.

По информации дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана в этих республиках также были зарегистрированы землетрясения.