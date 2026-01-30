Новые инвестсоглашения в здравоохранении, строительстве и логистике прорабатываются в Казахстане

В рамках поручений Главы государства выстраивается открытый диалог между инвесторами и Правительством.

— Сейчас рассматриваются новые соглашения об инвестициях и ведется достаточно большая работа в секторе здравоохранения, строительном секторе, транспортно-логистическом, в сфере недропользования и так далее, — отметила она в ходе рабочих сессий промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, проведенного Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

По ее словам, существенное внимание уделяется вопросам развития человеческого капитала и подготовки кадров. В прошлом году в рамках Года рабочих профессий инвесторы активно были вовлечены в подготовку кадров рабочих профессий для собственных предприятий.

Подчеркнуто, что наряду с привлечением инвестиций акцент делается на трансферте технологий, а также обучении, переподготовке и повышении квалификации казахстанских специалистов.

Также одним из важных направлений работы остается цифровизация отраслей экономики. В условиях перехода к технологиям ИИ перед государством и бизнесом стоит задача комплексного внедрения цифровых решений во всех отраслях экономики.

Как сообщалось ранее, генеральный директор Polpharma Santo (АО «Химфарм») Адам Алексеюк в ходе рабочих сессий промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, сообщил, что казахстанцам станут доступны новые методы терапии в кардиологии и онкологии. Фармкомпании усиливают контроль за подлинностью лекарств в Казахстане.