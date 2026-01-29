Правительство РК открыто к конструктивному диалогу с инвесторами — Олжас Бектенов

Рассмотрены вопросы поддержки инвесторов и совместного формирования в Казахстане высокотехнологичных производств нового поколения с широким применением искусственного интеллекта и цифровых решений.

По поручению Главы государства Правительством ведется работа по внедрению проактивной инвестиционной политики.

Развитие искусственного интеллекта и цифровая трансформация определены одним из национальных приоритетов. Для реализации поставленных задач выстроена институциональная архитектура: создан Совет по развитию ИИ при Президенте с участием международных экспертов и действует Цифровой штаб. Для укрепления цифрового кластера открыт международный центр ИИ Alem.ai, параллельно реализуются инфраструктурные проекты, включая «Долину ЦОДов», а также экосистему Astana Hub. Для масштабирования технологических проектов запущен Фонд венчурных инвестиций как акселератор стартапов. На казахстанский рынок уже пришли компании-единороги с оценкой более $1 млрд, включая Playrix, Mytona и NetCracker.

— Реализуемая в соответствии с установками Президента страны стратегия нацелена на опережающее развитие цифрового сектора и доведение объема экспорта IT-услуг до 1,2 млрд долларов в текущем году. В целом, цифровая трансформация и развитие ИИ для нас являются важным элементом устойчивого экономического роста, повышения эффективности государственного управления и качества жизни граждан. При этом Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах и готово совместно находить решения, способствующие вашему успеху и развитию нашей страны, — отметил Олжас Бектенов, обращаясь к участникам заседания.

Премьер-министр заслушал результаты реализации поручений по итогам 37-го пленарного заседания Совета.

В 2025 году в рамках укрепления инвестиционной привлекательности Казахстана были утверждены новые правила выдачи инвесторской визы. Внедрена «золотая виза», предусматривающая вид на жительство сроком до 10 лет для иностранных граждан. Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров доложил, что принимаются меры по регулированию использования сертифицированных облачных сервисов с учетом требований национальной безопасности. В связи с изменениями Налогового кодекса проведены встречи с представителями СИИ для разъяснения новых норм и обсуждения актуальных вопросов, поднимаемых иностранной стороной.

О ходе подготовки к 38-му пленарному заседанию Совета доложил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. На сегодня в Казахстане сформирована правовая и технологическая база цифровой страны: Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписан Цифровой кодекс, последовательно внедряются решения на основе искусственного интеллекта, развиваются отечественные большие языковые модели и цифровые сервисы государства. В фокусе внимания — развитие человеческого капитала и укрепление цифрового кластера.

Напомним, 24 июня 2025 года Президент Казахстана провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.