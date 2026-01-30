Казахстанцам станут доступны новые методы терапии в кардиологии и онкологии

По его словам, локализация медицинских производств в Казахстане напрямую влияет на доступ граждан к жизненно важным лекарственным средствам.

— Локализация медицинских производств — это вопрос доступа граждан к жизненно важным препаратам. Я рад сообщить, что сегодня бизнес и Министерство здравоохранения пришли к решениям, которые позволяют нам подписать новые инвестиционные контракты, — отметил Адам Алексеюк в ходе рабочих сессий промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, проведенного Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Он подчеркнул, что Polpharma Santo продолжает последовательную инвестиционную политику в Казахстане.

— Мы, как компания Polpharma Santo, продолжаем инвестировать и завершаем работу над контрактом, который обеспечит гражданам Казахстана доступ к новым методам терапии в области кардиологии, онкологии и антибиотиков. Завершение работы над этим контрактом сегодня — это тот импульс, который мы готовили на протяжении многих лет. В прошлом году мы построили наши инновационный и лабораторный центры, а уже в апреле этого года открываем собственный R& D-центр. Мы полностью готовы развиваться максимально быстро, чтобы поставлять критически важные лекарства гражданам Казахстана, — заявил глава компании.

Ожидается, что реализация новых инвестиционных соглашений позволит расширить линейку доступных в стране лекарств и укрепить лекарственную безопасность Казахстана.

Как сообщалось ранее, в Казахстане продолжается разработка первого отечественного препарата для лечения онкологических заболеваний.