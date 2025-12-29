Первое казахстанское лекарство от рака: когда его планируют внедрить

Над изготовлением препарата работают профессор Назарбаев университета Дос Сарбасов и его команда исследователей. Для его реализации была принята совместная дорожная карта между Министерством науки и высшего образования и Министерством здравоохранения.

По словам вице-министра, первые результаты ожидаются в начале 2026 года.

— Чтобы непосредственно его использовать, нужно пройти несколько этапов клинических испытаний. И на сегодняшний день я знаю, что пройден первый этап и продолжается следующий этап. Учеными принимаются меры по условной регистрации данного препарата. Ориентировочно, я думаю, в первом квартале 2026 года уже будут примерно первые результаты. Работа продолжается, — отметила Кобенова.

Ранее сообщалось, что этот этап тестирования должен доказать эффективность препарата в борьбе с одними из самых агрессивных и злокачественных KRAS-мутантных опухолей.