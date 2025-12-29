РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:50, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Первое казахстанское лекарство от рака: когда его планируют внедрить

    В Казахстане продолжается разработка первого отечественного препарата для лечения онкологических заболеваний. О ходе работ рассказала вице-министр науки и высшего образования РК Гулзат Кобенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гулзат Кобенова
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Над изготовлением препарата работают профессор Назарбаев университета Дос Сарбасов и его команда исследователей. Для его реализации была принята совместная дорожная карта между Министерством науки и высшего образования и Министерством здравоохранения.

    По словам вице-министра, первые результаты ожидаются в начале 2026 года.

    — Чтобы непосредственно его использовать, нужно пройти несколько этапов клинических испытаний. И на сегодняшний день я знаю, что пройден первый этап и продолжается следующий этап. Учеными принимаются меры по условной регистрации данного препарата. Ориентировочно, я думаю, в первом квартале 2026 года уже будут примерно первые результаты. Работа продолжается, — отметила Кобенова.

    Ранее сообщалось, что этот этап тестирования должен доказать эффективность препарата в борьбе с одними из самых агрессивных и злокачественных KRAS-мутантных опухолей.

