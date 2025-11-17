РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:32, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ученые Казахстана приступают к следующему этапу тестирования лекарства от рака

    Профессор NU Дос Сарбасов, разработчик казахстанского противоракового препарата, объявил о переходе на новую, решающую стадию клинических испытаний в 2026 году, передает Kazinform со ссылкой на Правительство Казахстана. 

    лекарства
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Этот этап должен доказать эффективность препарата в борьбе с одними из самых агрессивных и злокачественных KRAS-мутантных опухолей. 

    После успешных доклинических исследований на животных получено разрешение на использование новой, более высокой максимально-переносимой дозировки второго компонента комбинированного препарата, которая, как предполагается, будет наиболее эффективной.

    — Самое важное решение, что препарат будет использоваться перед стандартной химиотерапией. До этого мы использовали препарат после нескольких стадий стандартной химиотерапии, когда пациенты были физически более ослабленные. С новым подходом, мы будем видеть прямой эффект нашего препарата на опухоли и метастазы, а также переносимость препарата. Это стратегическое решение для нас, так как это наиболее целесообразный подход для определения эффективности препарата, — отметил Дос Сарбасов.

    Ранее сообщалось, что казахстанские онкологи внедрили ИИ для адаптивного лечения рака. 

    Теги:
    Наука Здоровье Медицина Наука и инновации Онкология
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
