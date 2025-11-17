Ученые Казахстана приступают к следующему этапу тестирования лекарства от рака

Этот этап должен доказать эффективность препарата в борьбе с одними из самых агрессивных и злокачественных KRAS-мутантных опухолей.



После успешных доклинических исследований на животных получено разрешение на использование новой, более высокой максимально-переносимой дозировки второго компонента комбинированного препарата, которая, как предполагается, будет наиболее эффективной.





— Самое важное решение, что препарат будет использоваться перед стандартной химиотерапией. До этого мы использовали препарат после нескольких стадий стандартной химиотерапии, когда пациенты были физически более ослабленные. С новым подходом, мы будем видеть прямой эффект нашего препарата на опухоли и метастазы, а также переносимость препарата. Это стратегическое решение для нас, так как это наиболее целесообразный подход для определения эффективности препарата, — отметил Дос Сарбасов.

