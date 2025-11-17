Казахстанские онкологи внедрили ИИ для адаптивного лечения рака

Новая методика позволяет ежедневно адаптировать лечение под индивидуальные изменения в организме пациента, что значительно повышает точность облучения и снижает риск побочных эффектов. Об этом рассказал начальник отдела медицинской физики центра Каиргельды Датбаев.





— Опухоли могут резко меняться в размере в процессе лечения, а органы малого таза, такие как мочевой пузырь или кишечник, каждый день меняют свое положение. Сохранить их в одинаковом положении невозможно. Мы внедрили адаптивную лучевую терапию с марта 2025 года. Пролечили более 80%. Результатами и медицинский персонал, и мы, технический персонал, очень довольны, — отметил Каиргельды Датбаев.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов поручил обеспечить доступность передовых методов лечения для онкопациентов.