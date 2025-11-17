РУ
    11:21, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские онкологи внедрили ИИ для адаптивного лечения рака

    В Национальном научном онкологическом центре применяют единственную в мире технологию лучевой терапии с использованием искусственного интеллекта, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Фото: pexels

    Новая методика позволяет ежедневно адаптировать лечение под индивидуальные изменения в организме пациента, что значительно повышает точность облучения и снижает риск побочных эффектов. Об этом рассказал начальник отдела медицинской физики центра Каиргельды Датбаев.

    — Опухоли могут резко меняться в размере в процессе лечения, а органы малого таза, такие как мочевой пузырь или кишечник, каждый день меняют свое положение. Сохранить их в одинаковом положении невозможно. Мы внедрили адаптивную лучевую терапию с марта 2025 года. Пролечили более 80%. Результатами и медицинский персонал, и мы, технический персонал, очень довольны, — отметил Каиргельды Датбаев.

    Ранее сообщалось, что Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов поручил обеспечить доступность передовых методов лечения для онкопациентов. 

