Олжас Бектенов поручил обеспечить доступность передовых методов лечения для онкопациентов

Олжас Бектенов проверил оснащенность построенного по поручению Президента нового корпуса Национального научного онкологического центра, где пациентам предоставляются высокотехнологичные виды лечения. ННОЦ является флагманом радиационной онкологии в Казахстане. Ежегодная пропускная мощность составляет порядка 12 тыс. диагностических исследований и оперативных вмешательств, 4 тыс. курсов лучевой и протонной терапии, а также до 330 трансплантаций органов и костного мозга.

— Вся онкологическая помощь пациентам в РК предоставляется бесплатно в рамках ГОБМП и ОСМС. На эти цели из госбюджета ежегодно выделяется более 170 млрд тенге. С учетом реализации инфраструктурных проектов, оснащения современным оборудованием бюджет на онкологическую помощь увеличился за последние 3 года в 6 раз, — говорится в сообщении.

Фото: Правительство РК

Премьер-министр был проинформирован о проводимой работе по присвоению Национальному научному онкоцентру статуса «Якорного центра МАГАТЭ» (Anchor Center), который станет опорной площадкой для развития и распространения передового опыта в области радиационной онкологии и ядерной медицины для всего региона Центральной Азии.

В Центре радиационных технологий в активной фазе ведутся работы по освоению полного цикла производства радиофармпрепаратов для диагностики рака (в т. ч. на ранних стадиях), а также лечения. На сегодня выпускается радиофармпрепарат «18-фтордезоксиглюкозы (18 °F-FDG)» для проведения ПЭТ/КТ и первой в стране ПЭТ/МРТ диагностики. В ближайшее время планируется выпуск еще 13 препаратов, часть из которых будет синтезирована впервые. Благодаря собственному производству будет обеспечена возможность проведения до 12 тыс. исследований в год.

Фото: Правительство РК

В отделении радионуклидной терапии для лечения рака щитовидной железы применяется препарат на основе йода-131. Пациенты после приема данного радиофармпрепарата находятся в изоляции 5–7 дней. Помещения оснащены в соответствии с требованиями и стандартами МАГАТЭ. За 5 месяцев т. г. лечение здесь прошли 80 человек, ежегодная пропускная способность отделения составляет свыше 300 пациентов.

— Минздравом ведется работа по созданию сети из 6 региональных центров для обеспечения потребностей граждан в лечении с использованием радиофармпрепаратов. Дополнительные «активные» палаты будут открыты в Астане, Алматы, Шымкенте, Семее, Караганды и Актобе, — говорится в сообщении.

В ходе осмотра медицинской инфраструктуры внимание уделено внедрению технологий ИИ. В лучевой и протонной терапии применение искусственного интеллекта обеспечивает точечное лечение с минимальным воздействием на здоровые ткани. В ННОЦ функционируют 7 бункеров радиационной онкологии с линейными ускорителями Varian, включая системы EDGE и ETHOS с технологиями ИИ.

Центр протонной терапии — единственный в Центральной Азии, оснащенный системой ProBeam 360 производства Varian. Подобные установки действуют лишь в 24 странах мира. Данный вид является наиболее оптимальным для лечения детей, при новообразованиях головного и спинного мозга, зрительных структур и др. Обеспечению максимальной точности терапии также способствует использование двух КТ-симуляторов. Кроме того, запущен первый в Казахстане МРТ-симулятор. Центр рассчитан на лечение до 1 тыс. пациентов в год, в том числе иностранных, что укрепляет потенциал страны в области медицинского туризма.

В гибридных операционных врачи выполняют свыше 350 высокотехнологичных видов операций, в том числе на головном мозге, сердце и др. Кроме того, важным направлением является постоянное повышение квалификации кадров. Свыше 250 специалистов ННОЦ обучены работе с современным оборудованием в ведущих онкоцентрах мира.

Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения обеспечить максимальную доступность передовых методов лечения онкопациентам из всех регионов страны, а также создавать необходимые условия для дальнейшего развития ядерной медицины в Казахстане.

Премьер-министр ознакомился с оснащенностью нового Биомедицинского исследовательского центра NU, ставшего ресурсной и учебной площадкой для казахстанских ученых, преподавателей и студентов. На площади более 5 600 м² созданы все условия для проведения биомедицинских и доклинических исследований. В частности, имеется платформа для исследований в области геномики, молекулярной биологии, тканевой инженерии, регенеративной и трансляционной медицины.

Главной особенностью является виварий, где проводятся научные исследования в области биологии и фармакологии. По уровню технологического оснащения и соблюдению международных стандартов биобезопасности объект не имеет аналогов в регионе.

Президент NU профессор Вакар Ахмад сообщил, что в настоящее время ведется работа по получению аккредитации AAALAC International — одной из признанных глобальных систем оценки качества работы с лабораторными животными. Открытие вивария дает возможности казахстанским ученым переходить на качественно новый уровень исследований для увеличения линейки производства отечественных медикаментов.

Здесь же Премьер-министру был представлен ряд научных и технологических проектов, развиваемых в экосистеме NU. Председатель правления корпоративного фонда University Medical Center, доктор Юрий Пя продемонстрировал инновационную разработку — устройство ALEM для консервации и длительной транспортировки донорских органов в условиях, максимально приближенных к физиологическим. Внедрение данной технологии может существенно повысить эффективность трансплантологии в стране.

Фото: Правительство РК

Генеральный директор National Laboratory Astana, профессор Дос Сарбасов рассказал о планах по созданию Регионального фармацевтического центра, который будет специализироваться на доклинических испытаниях и разработке новых лекарственных препаратов. Проект предусматривает формирование R& D-инфраструктуры для развития фармацевтического производства с высоким уровнем локализации в РК.

Премьер-министр также ознакомился с деятельностью Школы медицины NU, исследованиями ученых в области онкологии, регенерации хрящевой ткани, роботизированного лечения переломов, биопереработки отходов для получения фармацевтических компонентов и др. Кроме того, были представлены проекты резидентов технопарка NU, направленные на разработку медицинских технологий, повышающих доступность и качество медпомощи.

Олжас Бектенов подчеркнул важность научно-исследовательских работ для развития казахстанской медицины и фармацевтики и поручил профильным министерствам создавать все условия для практической реализации передовых отечественных разработок.

