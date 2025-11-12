Олжас Бектенов раскритиковал работу нацкомпании Kazakh Invest

Председатель правления Султангали Кинжакулов доложил об итогах деятельности Kazakh Invest за 10 месяцев и вынес на обсуждение Совета директоров вопросы изменения организационной структуры. Он предложил ввести дополнительные должности в центральном офисе и создать новые зарубежные представительства.

Премьер-министр отклонил предложенную организационную структуру Kazakh Invest, отметив формальный подход к ее подготовке. Руководитель Правительства акцентировал внимание на необходимости качественной реструктуризации компании в рамках действующей штатной численности. Высказана критика в части забюрократизированности работы, отсутствия нацеленности на конкретные результаты.

— Kazakh Invest должен стать эффективным, гибким и мобильным инструментом привлечения существенного объема инвестиций в экономику. Для этого нужно перестроить процессы и ввести конкретные показатели эффективности для каждого сотрудника. Надо активизировать эту работу. Нужен результат. Главное — не красивые отчеты, а запущенные проекты, открытые предприятия, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Нацкомпания работает над созданием устойчивых производственных цепочек вокруг якорных инвесторов посредством поддержки казахстанских производителей.

Премьер отметил также необходимость проактивного использования механизма «заказ на инвестиции». Это позволит сфокусировать ресурсы на создании экспортоориентированных производств в таких перспективных отраслях, как угле- и нефтехимия, агроиндустрия, машиностроение и др.

По итогам заседания Kazakh Invest поручено доработать представленные в рамках повестки документы в десятидневный срок.

Напомним, что за 2022–2025 годы подписано соглашений на $29,1 млрд. В текущем году введены 27 проектов с иностранным участием на $1,26 млрд. Это производства по выпуску вентиляционного оборудования в Алматы и подвижного состава в Астане, оптово-распределительный центр в Алматинской области, ветроэлектростанция мощностью 100 МВт в области Улытау и др. В работе — 244 проекта на $79,1 млрд в обрабатывающей промышленности, машиностроении, АПК и др.

