Модернизация вокзалов в Казахстане: Премьер-министр указал на недоработку акиматов

Он напомнил, что в текущем году начата модернизация и реконструкция железнодорожных вокзалов. В сжатые сроки определены подрядчики, с которыми были заключены договоры «под ключ» на приемлемых для них и акиматов условиях.

— Правительством было все сделано для своевременной реализации этой задачи. Однако, как видим, некоторыми акиматами слабо осуществляется контроль за ходом строительства. Высокие риски нарушения сроков наблюдаются в областях Жетісу, Абай, Улытау, а также в Акмолинской и Актюбинской областях. В Мангистауской области работы на одном вокзале отстают от графика. В городе Алматы затягивается модернизация вокзала Алматы-1. Считаю это недоработкой акиматов, — заявил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Премьер-министр поручил завершить все строительные работы в установленные сроки с соблюдением качества.

— Персональная ответственность за данное поручение — на первых руководителях местных исполнительных органов, — подчеркнул он.

Напомним, всего по стране параллельно реализуют программы по обновлению 125 железнодорожных вокзалов. Работы по 100 вокзалам завершат в этом году.





