РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:58, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Модернизация вокзалов в Казахстане: Премьер-министр указал на недоработку акиматов

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал темпы модернизации железнодорожных вокзалов в некоторых регионах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Модернизация вокзалов в Казахстане: Премьер-министр указал на недоработку акиматов
    Фото: акимат Кызылорды

    Он напомнил, что в текущем году начата модернизация и реконструкция железнодорожных вокзалов. В сжатые сроки определены подрядчики, с которыми были заключены договоры «под ключ» на приемлемых для них и акиматов условиях.

    — Правительством было все сделано для своевременной реализации этой задачи. Однако, как видим, некоторыми акиматами слабо осуществляется контроль за ходом строительства. Высокие риски нарушения сроков наблюдаются в областях Жетісу, Абай, Улытау, а также в Акмолинской и Актюбинской областях. В Мангистауской области работы на одном вокзале отстают от графика. В городе Алматы затягивается модернизация вокзала Алматы-1. Считаю это недоработкой акиматов, — заявил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

    Премьер-министр поручил завершить все строительные работы в установленные сроки с соблюдением качества.

    — Персональная ответственность за данное поручение — на первых руководителях местных исполнительных органов, — подчеркнул он.

    Напомним, всего по стране параллельно реализуют программы по обновлению 125 железнодорожных вокзалов. Работы по 100 вокзалам завершат в этом году.


    Теги:
    Железнодорожный вокзал Правительство РК Олжас Бектенов
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают