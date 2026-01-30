РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Фармкомпании усиливают контроль за подлинностью лекарств в Казахстане

    Вопросы маркировки лекарственных средств и борьбы с контрафактной продукцией остаются ключевыми для обеспечения безопасности пациентов и прозрачности фармацевтического рынка. Об этом сообщил генеральный директор Polpharma Santo (АО «Химфарм») Адам Алексеюк, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    генеральный директор Polpharma Santo (АО «Химфарм») Адам Алексеюк
    Кадр из видео t.me/KZgovernment

    По его словам, система сериализации позволяет эффективно контролировать подлинность лекарств как со стороны бизнеса, так и со стороны государства.

    — Маркировка и сериализация — это действительно важная вещь для безопасности пациентов. Это то, что позволяет нам полностью контролировать как бизнес для защиты наших прав интеллектуальной собственности, так и государству, чтобы гарантировать отсутствие контрафактной продукции для пациентов. А контрафакт в случае с лекарствами — это крайне серьезный вопрос, — подчеркнул он на площадке промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, проведенного Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

    Polpharma Santo стала одной из первых компаний, внедривших полную сериализацию всей продукции, поставляемой на рынок Казахстана. В настоящее время система уже функционирует, однако, по мнению компании, требуется дальнейшее развитие и совершенствование.

    Также, по словам Адама Алексеюка, следует уделить внимание вовлеченности самих потребителей в проверку подлинности лекарств: чтобы граждане проверяли каждую упаковку в аптеке, сканировали QR-код и убеждались в подлинности препарата. Кроме того, он отметил важность совершенствования государственных механизмов по выявлению нарушения и обеспечению оперативного реагирования.

    Также генеральный директор Polpharma Santo (АО «Химфарм») Адам Алексеюк заявил, что  казахстанцам станут доступны новые методы терапии в кардиологии и онкологии.

    Теги:
    Здравоохранение Правительство РК Фармацевтика Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают