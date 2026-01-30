Фармкомпании усиливают контроль за подлинностью лекарств в Казахстане

По его словам, система сериализации позволяет эффективно контролировать подлинность лекарств как со стороны бизнеса, так и со стороны государства.

— Маркировка и сериализация — это действительно важная вещь для безопасности пациентов. Это то, что позволяет нам полностью контролировать как бизнес для защиты наших прав интеллектуальной собственности, так и государству, чтобы гарантировать отсутствие контрафактной продукции для пациентов. А контрафакт в случае с лекарствами — это крайне серьезный вопрос, — подчеркнул он на площадке промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, проведенного Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Polpharma Santo стала одной из первых компаний, внедривших полную сериализацию всей продукции, поставляемой на рынок Казахстана. В настоящее время система уже функционирует, однако, по мнению компании, требуется дальнейшее развитие и совершенствование.

Также, по словам Адама Алексеюка, следует уделить внимание вовлеченности самих потребителей в проверку подлинности лекарств: чтобы граждане проверяли каждую упаковку в аптеке, сканировали QR-код и убеждались в подлинности препарата. Кроме того, он отметил важность совершенствования государственных механизмов по выявлению нарушения и обеспечению оперативного реагирования.

Также генеральный директор Polpharma Santo (АО «Химфарм») Адам Алексеюк заявил, что казахстанцам станут доступны новые методы терапии в кардиологии и онкологии.