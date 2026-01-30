Новая преамбула отражает прошлое и задает ориентиры будущего Казахстана — Карин

По его словам, такие ценности, как справедливость, закон и порядок, бережное отношение к природе, которые в последние годы стали неотъемлемой частью общественного сознания, впервые находят отражение в Конституции.

— Впервые во вступительной части Основного закона четко обозначены исторический путь государственности и цивилизационные истоки нашей страны. Это не точечные правки и не изменение отдельных формулировок — это новая преамбула с новым смыслом и внутренним духом. В целом она отражает наше прошлое, определяет принципы настоящего и задает ориентиры будущего, — подчеркнул Ерлан Карин.

Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.