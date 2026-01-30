РУ
    23:17, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Новая преамбула отражает прошлое и задает ориентиры будущего Казахстана — Карин

    Во вступительной части Конституции впервые обозначены исторический путь государственности и цивилизационные истоки нашей страны. Об этом заявил Государственный советник — заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новая Преамбула отражает прошлое и задает ориентиры будущего Казахстана — Карин
    Фото: Конституционный суд РК

    По его словам, такие ценности, как справедливость, закон и порядок, бережное отношение к природе, которые в последние годы стали неотъемлемой частью общественного сознания, впервые находят отражение в Конституции.

    — Впервые во вступительной части Основного закона четко обозначены исторический путь государственности и цивилизационные истоки нашей страны. Это не точечные правки и не изменение отдельных формулировок — это новая преамбула с новым смыслом и внутренним духом. В целом она отражает наше прошлое, определяет принципы настоящего и задает ориентиры будущего, — подчеркнул Ерлан Карин.

    Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

    Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.

    Теги:
    Конституция Госсоветник РК Конституционная реформа Ерлан Карин
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
