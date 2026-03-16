    21:27, 15 Март 2026 | GMT +5

    Референдум-2026 показал самую высокую явку с президентских выборов 2019 года — аналитика

    В Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме по новой Конституции. Избирательные участки по всей стране закрылись в 20:00. Центральная комиссия референдума приступила к подсчету голосов. 

    Голосование 15 марта на референдуме в Казахстане
    Фото: Kazinform/Солтан Жексенбеков

    По предварительным данным территориальных участковых комиссий, итоговая явка на референдуме составила 73,24% избирателей — проголосовали 9 126 850 казахстанцев. Всего в списки было включено 12 461 796 граждан.

    К 20:00 по времени Астаны явка в разрезе регионов составила:

    1. Область Абай — 75,45%.
    2. Акмолинская область — 79,82%.
    3. Актюбинская область — 87,05%.
    4. Алматинская область — 71,46%.
    5. Атырауская область — 74,04%.
    6. Западно-Казахстанская область — 68,94%.
    7. Жамбылская область — 85,06%.
    8. Область Жетысу — 78,49%.
    9. Карагандинская область — 84,30%.
    10. Костанайская область — 81,21%.
    11. Кызылординская область — 93,04%.
    12. Мангистауская область — 77,89%.
    13. Павлодарская область — 75,51%.
    14. Северо-Казахстанская область — 70,52%.
    15. Түркестанская область — 84,03%.
    16. Область Улытау — 73,15%.
    17. Восточно-Казахстанская область — 86,42%.
    18. Город Астана — 60,36%.
    19. Город Алматы — 33,43%.
    20. Город Шымкент — 75,82%.

    После 00:00 ожидается публикация результатов экзитпола (опроса граждан на выходе из участков). Окончательная явка на референдум станет известна после закрытия всех участков для голосования за рубежом. Избирательный участок в Сан-Франциско, США — завершит процесс голосования за рубежом последним 16 марта в 08:00 по времени Астаны.

    Таким образом — это самая высокая явка с президентских выборов 2019 года, когда на участки пришли 77,5% граждан. Уровень участия казахстанце в нынешнем референдуме демонстрирует растущий интерес казахстанцев к ключевым вопросам развития страны и к самой процедуре волеизъявления. Традиционно референдумы в Казахстане показывают более высокую мобилизацию избирателей, чем обычные выборы. Это объясняется тем, что голосование воспринимается как решение по конкретному вопросу общенационального значения.

    Активное утреннее голосование

    Первые данные о явке показали достаточно высокую активность избирателей уже в утренние часы. По состоянию на 10:00 участие в референдуме приняли 19,21% граждан.

    Для сравнения: на референдуме по строительству АЭС в 2024 году к этому времени проголосовали 17,79% избирателей, на парламентских выборах 2023 года — около 14%, а на президентских выборах 2022 года — около 23%.

    Таким образом, динамика утреннего голосования в целом оказалась сопоставимой с предыдущими общенациональными кампаниями. Большая часть избирателей традиционно предпочитает приходить на участки в первой половине дня, а уже после, с чувством выполненного долга, отправляются по своим делам.

    Примечательно, что лидером по утренней активности вновь стала Карагандинская область, где к 10:00 проголосовали 26,64% избирателей. На референдуме 2024 года этот регион также демонстрировал высокую активность — тогда к 10 утра явка здесь достигала 30,63%. Интересно, что ранее лидерство по утренней явке чаще демонстрировали южные регионы страны, включая Шымкент и Жамбылскую область.

    Первые данные показали устойчивую электоральную активность казахстанцев. Динамика голосования в целом повторяет сценарий предыдущих референдумов: высокая утренняя явка и активность регионов.

    Порог явки был достигнут уже днем

    Активная динамика голосования сохранялась и во второй половине дня. По данным Центральной комиссии референдума, к 14:00 участие в референдуме приняли 51,93% избирателей.

    Таким образом, уже к середине дня голосование фактически обеспечило необходимый уровень участия граждан. Подобная динамика наблюдалась и на предыдущих общенациональных референдумах, когда значительная часть избирателей предпочитала проголосовать до обеда. То есть, это реальный паттерн для референдумов.

    Рост активности в мегаполисах

    Показательной выглядит и динамика в крупнейшем городе страны — Алматы, который исторически считался регионом-аутсайдером электоральных кампаний.

    По данным ЦИК, к 16:00 участие в голосовании здесь приняли 28,16% избирателей, таким образом, мегаполис превысил собственный показатель явки референдума 2024 года (25,21%).

    Атмосфера голосования

    Судя по публикациям в социальных сетях, голосование сопровождалось заметной общественной активностью. Многие казахстанцы приходили на участки семьями, превращая участие в референдуме в своего рода семейное событие.

    Впервые голосующим по традиции вручали символические подарки — молодым избирателям дарили плитку шоколада «Казахстан», который уже стал известным имиджевым инструментом. Надо отдать должное устроителям, это не только памятный жест и символическое поощрение за электоральную активность, но и четкий гражданский посыл: ходить на выборы — это одно из реальных проявлений патриотизма.

    А в южных регионах, где весна уже вступила в свои права, возле избирательных участков царила праздничная атмосфера: для жителей организовывали небольшие концерты, танцы и угощения. Теплая погода и приближение праздника Наурыз также создавали особое весеннее настроение.

    Общая тенденция

    Таким образом, предварительные данные по итогам референдума показывают устойчивую электоральную активность казахстанцев. Динамика голосования во многом повторяет сценарий предыдущих лет: высокая явка в первой половине дня, активность регионов и постепенное подключение крупных городов к процессу голосования.

    Итоги Центральная комиссия референдума представит после обработки протоколов всех участковых комиссий.

    Аскар Бимендин
